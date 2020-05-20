Результаты всех тестов на коронавирус игроков и сотрудников «Крыльев Советов» оказались отрицательными. Об этом сообщили в пресс-службе самарского клуба корреспонденту Sport24 Артему Калинину.

В «Крыльях Советов» не выявлено положительных тестов на коронавирус

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