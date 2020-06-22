Общество
RT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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Политика
Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны
Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 20:31
Здоровье
ОНФ: оптимизация подорвала первичное звено здравоохранения на Сахалине
Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
Сахалин.Инфо 20:55
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Экономика
Российские банки не будут вводить комиссии за переводы через банкомат
Российские банки не собираются вводить новые комиссии за внутренние денежные переводы для физлиц, в том числе через банкомат, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 10:30
Общество
В Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса
Благовещенск, 23 июня 2020, 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
REGNUM 20:35
Футбол
«Реал» недоволен расписанием матчей чемпионата Испании
Мадридский клуб возмущен расписанием 33 и 34-го туров чемпионата, которое составила Ла Лига, так как, согласно ему, у «Реала» не будет положенного 72-часового перерыва между играми.
Матч ТВ 10:57
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Происшествия
Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову
Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
DP.RU 09:23
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Здоровье
Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье
Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Севастополь.ру 12:10
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Здоровье
Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке
Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
НГС24 21:00
Футбол
«Аталанта» выкупила Пашалича у «Челси»
Пресс-служба "Аталанты" объявила о выкупе контракта полузащитника Марио Пашалича у "Челси".
Soccer.ru 12:25
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
Bimru.ru вчера в 02:46
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Авто
Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее
Вслед за кроссовером Seat Ateca обновилась и его «заряженная» версия, продающаяся под брендом Cupra.
Motor 07:47
Общество
ПФР призвал россиян сделать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 13:47
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06