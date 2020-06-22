«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

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