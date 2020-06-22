Общество

RT на русскомRT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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Крым получит самолет для искусственного увеличения осадков

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Крым получит самолет для увеличения осадков

ИА Крыминформ13:23
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Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

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Член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус считает, что оптимизация здравоохранения разрушила первичное звено этой отрасли в Сахалинской области, осложнив борьбу с эпидемией коронавируса.
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Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Происшествия

Родители Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска к Соколову

Семья Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, не намерена заявлять гражданский иск в отношении историка.
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На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
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Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

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РИА Новости 10:56
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Здоровье

Российским медикам могут разрешить приватизировать служебное жилье

Согласно проекту, льгота на жилье будет распространяется на медицинских работников первичного звена, которые проживают и работают не менее 15 лет на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа и в городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
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В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

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Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке

Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
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«Аталанта» выкупила Пашалича у «Челси»

Пресс-служба "Аталанты" объявила о выкупе контракта полузащитника Марио Пашалича у "Челси".
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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