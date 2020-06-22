Общество
RT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
РБК 19 июня в 23:53
Энергетика
Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну
Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Rambler News Service 05:38
Экономика
Сахалинских предпринимателей приглашают к участию в международных выставках
Центр поддержки экспортной деятельности МКК "Сахалинский фонд развития предпринимательства*" приглашает экспортно ориентированные компании принять участие в сентябрьских международных выставках в формате коллективного стенда.
Сахалин.Инфо 19:33
Авто
Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию
В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
Пишет Омск 11:35
Гаджеты
Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей
Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета 04:45
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.
Российская газета 10:27
Авто
Компания BMW презентовала спецверсию Golden Thunder Edition
На днях представители компании BMW презентовали для 8-й серии спецверсию Golden Thunder Edition.
Anonsens 01:03
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Авто
Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
Игры
Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно
Игромания.ру 18:39
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Наука
Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании
Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
N+1 05:31
Политика
Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией.
Газета.Ru 17:16
Общество
Китай приостановил ввоз американского мяса птицы
Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
Piter.tv 09:18
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM 18:36
Политика
Кадыров считает разговоры о поиске преемника для Путина неуместными
Чеченский лидер считает разговоры о преемнике Путина неуместными.
RuNews24.ru 05:59
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Культура
Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года
Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
Москва 24 13:47