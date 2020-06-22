Общество

RT на русскомRT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском16:01

В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков

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Крым получит самолет для увеличения осадков

ИА Крыминформ13:23

В Крыму осадки будут вызывать с помощью самолета

Российская газета14:05

Крым получит самолет для искусственного увеличения осадков

Вести Крым14:03

В Крыму искусственно увеличат количество осадков

Крым 2413:43

Единственный в России самолет для увеличения осадков появится в Крыму

РИА Новости Крым14:32
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Общество

Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам

В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
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Происшествия

Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю

Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
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Общество

В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов

РБК 19 июня в 23:53
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Энергетика

Польша намерена сделать США основным поставщиком газа в страну

Польша рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Rambler News Service 05:38
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Экономика

Сахалинских предпринимателей приглашают к участию в международных выставках

Центр поддержки экспортной деятельности МКК "Сахалинский фонд развития предпринимательства*" приглашает экспортно ориентированные компании принять участие в сентябрьских международных выставках в формате коллективного стенда.
Сахалин.Инфо 19:33
Авто

Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

В Омской области людям, пришедшим на голосование по поправкам в Конституцию, пообещали подарки.
Пишет Омск 11:35
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Гаджеты

Какие iPhone получат iOS 14. Список моделей

Все смартфоны Apple, которые получили возможность перейти на версию iOS 13, получат iOS 14.
Российская газета 04:45
Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Общество

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.
Российская газета 10:27
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Авто

Компания BMW презентовала спецверсию Golden Thunder Edition

На днях представители компании BMW презентовали для 8-й серии спецверсию Golden Thunder Edition.
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Общество

На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Общество

Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей

NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
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Авто

Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка

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Игры

Покупатели «Мстителей» на PS4 получат копию для PS5 бесплатно

Игромания.ру 18:39
Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
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Кино

Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

Российская газета 10:12
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Наука

Работа мозга указала на тяжесть депрессивных симптомов при расставании

Ученые предположили, что тяжесть депрессивных симптомов после расставания можно будет определить по функциональным связям мозга: для этого они провели фМРТ в состоянии покоя.
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Политика

Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией.
Газета.Ru 17:16
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Общество

Китай приостановил ввоз американского мяса птицы

Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
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Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM 18:36
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Политика

Кадыров считает разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

Чеченский лидер считает разговоры о преемнике Путина неуместными.
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS вчера в 06:28
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Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси

Аргументы и Факты вчера в 11:14
Кино

Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер

С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
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Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
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Наука

Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей

Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Церемония вручения «Золотого глобуса» состоится в феврале 2021 года

Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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