Общество

RT на русскомRT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков

RT на русском16:01

Крым получит самолет для искусственного увеличения осадков

Вести Крым14:03

Единственный в России самолет для увеличения осадков появится в Крыму

РИА Новости Крым14:32

В Крыму осадки будут вызывать с помощью самолета

Российская газета14:05

В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков

Взгляд.ру14:44

В Крыму искусственно увеличат количество осадков

Крым 2413:43

Крым получит самолет для увеличения осадков

ИА Крыминформ13:23
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?

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Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»

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RT на русском 18:04
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Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Следующая неделя — с 29 июня по 5 июля — тоже будет короткой: 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
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В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

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Российская газета вчера в 13:30
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Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
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В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета

По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
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Таки образом правительство продемонстрирует солидарность с миллионами рабочих, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина

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Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
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Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

Памятную табличку на планету доставит американский марсоход Perseverance, который NASA собирается отправить 20 июля.
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Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

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ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»

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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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