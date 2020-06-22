Общество
RT на русскомВ Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
«Пришли договорённости о размещении на территории Республики Крым единственного в своём роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — цитирует РИА Новости Аксёнова.
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Космос
Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?
Антигравитация, как следует из названия, является гипотетическим средством противодействия эффектам гравитации.
V-kosmose.com 02:00
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Следующая неделя — с 29 июня по 5 июля — тоже будет короткой: 1 июля в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
ПРАЙМ 01:57
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 15:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30
Политика
Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии
Активизацию протестов Цепкало в разговоре с РБК объяснил падением экономического уровня жизни граждан, усталостью от правления одного человека и отсутствием политических свобод.
РБК 16:43
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Футбол
Гол Криштиану Роналду помог «Ювентусу» победить «Болонью»
«Ювентус» одержал убедительную победу в матче 27-го тура Серии А. Туринцы в гостях победили «Болонью» со счетом 2:0. Счет в этой встрече был открыт на 23-й минуте.
Bookmaker-ratings.ru 17:53
Общество
Британцы решили сократить зарплату Джонсону из-за коронавируса
Таки образом правительство продемонстрирует солидарность с миллионами рабочих, которые пострадали из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
ТВ Центр 08:48
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Минобороны России опубликовало историю Василия Теркина
Online47.ru 17:15
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж в рознице Англии
В английской рознице новинка установила сразу два рекорда.
Игромания.ру вчера в 11:59
Космос
NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
Памятную табличку на планету доставит американский марсоход Perseverance, который NASA собирается отправить 20 июля.
Сайт интересных новостей 20 июня в 21:14
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
Футбол
ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
Наука
Рекомендательные алгоритмы приспособили для поиска лекарств
Ученые надеются, что их исследование поможет ускорить поиск новых противовирусных препаратов, а также даст возможность экстренного перепрофилирования уже известных лекарств: как для борьбы с новым коронавирусом SARS-CoV-2, так и в случае вспышек новых вирусных заболеваний.
ТАСС Наука 06:17
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Игры
Анонсирована презентация новой игры Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Goroday.ru 20 июня в 17:59
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов
Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00