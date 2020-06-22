В Крыму разместят самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Миллет».

В Крым перебросят уникальный самолет для вызова осадков

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