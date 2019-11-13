Политика
Национальная служба новостейВ Крым переехало более 50 тысяч украинцев
С момента присоединения Крыма к России переехали жить на полуостров около 170 тысяч людей. Об это заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
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За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации.
— Владимир Константинов, хоккеистИА Крыминформ 03:41
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