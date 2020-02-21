Транспорт
ТВ-21В Крым начнут ходить поезда из Мурманска
Первый поезд выйдет на маршрут 25 апреля и будет возить пассажиров один раз в 9 дней. Билеты поступят в продажу уже 25 февраля.
Читать в источнике
Оценить64
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Комментарии
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Общество
В Болгарии назвали имена обвиняемых в отравлении бизнесмена россиян
Городская прокуратура Софии (Болгария) заочно обвинила трех граждан России в попытке убийства бизнесмена Эмилияна Гебрева и еще двух человек.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Общество
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Здоровье
В Ухани откроют ещё 19 временных больниц из-за коронавируса
Первый вице-мэр Ухани Ху Ябо заявил, что власти города, где зафиксирована вспышка коронавируса, планируют открыть ещё 19 временных больниц для заразившихся.
Футбол
В Харькове избили гражданина Португалии
Неизвестные избили гражданина Португалии возле стадиона "Металлист" в Харькове, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
Экономика
Сколько зарабатывают российские деятели культуры
Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как пытается угнаться за сыном на горных лыжах
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Футбол
Олич считает, что «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство в РПЛ
Бывший форвард московского ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Ивица Олич считает, что санкт-петербургский «Зенит» уже гарантировал себе титул чемпиона Российской премьер-лиги в текущем сезоне.
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Политика
«Партию роста» на выборах в Госдуму возглавит Сергей Шнуров
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Валерия планирует зарегистрировать партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Google выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков приложений, сообщает портал 9to5google.
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Шоу-бизнес
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Одна из участниц покорила сеть исполнением хита Леди Гаги Shallow.
Кино
Netflix объявил новых актёров для второго сезона «Ведьмака»
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов
Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой из-за протестов
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал здоровья всем гражданам страны, вернувшимся накануне на родину из китайского Уханя, и выразил надежду на то, что уже в ближайшем будущем они окажутся дома «рядом со своими родными и близкими».
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Гаджеты
HTC представила новые модели VR-шлемов серии Vive Cosmos
Компания HTC, представившая в прошлом году самодостаточный VR-шлем Vive Cosmos, анонсировала сегодня ещё три модели серии Vive Cosmos.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
Корейская версия «российского» кросс-купе Renault Arkana выйдет под местным брендом Samsung.
Политика
США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России
Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
Происшествия
В Петербурге по дороге в суд сбежал мужчина, чью мать нашли в бочке
Петербуржец, которого подозревают в убийстве своей матери, чьё тело было случайно найдено в бочке на бетонном заводе в Ленобласти, сбежал по дороге в суд.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили
Ранее замглавы министерства Александр Морозов заявил, что предложение резко увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога для таких автомобилей будет направлено Минтрансу в ближайшее время.