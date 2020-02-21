Транспорт

ТВ-21ТВ-21В Крым начнут ходить поезда из Мурманска

Первый поезд выйдет на маршрут 25 апреля и будет возить пассажиров один раз в 9 дней. Билеты поступят в продажу уже 25 февраля.
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Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов

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Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов

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