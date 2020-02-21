Транспорт

КоммерсантъКоммерсантъВ Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Также будет запущен прямой поезд Москва—Севастополь. Кроме того, появятся пассажирские поезда из столицы и Санкт-Петербурга в Евпаторию, Феодосию и обратно.
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Власти Крыма сообщили о готовности к приему дополнительных поездов

РИА Новости06:59

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Коммерсантъ04:02

Названа дата старта продаж билетов на поезда в Крым из новых городов

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Власти Крыма заявили о готовности вокзалов к приему поездов из российских регионов

ТАСС05:34

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