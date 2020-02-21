Транспорт
КоммерсантъВ Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Также будет запущен прямой поезд Москва—Севастополь. Кроме того, появятся пассажирские поезда из столицы и Санкт-Петербурга в Евпаторию, Феодосию и обратно.
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Комментарии
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