Поезда по Крымскому мосту пойдут в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Также будет запущен прямой поезд Москва—Севастополь. Кроме того, появятся пассажирские поезда из столицы и Санкт-Петербурга в Евпаторию, Феодосию и обратно.

В Крым пойдут поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

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