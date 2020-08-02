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РИА Новости
РИА Новости

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил его представитель. Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года.В источнике
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РИА Новости

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.
РИА Новостивчера в 13:44
Подробнее о событии
Аргументы неделi. Крым

Виктор Медведчук приехал в Крым. Как дорого ему это обойдется?

Аргументы неделi. Крымвчера в 16:04
РИА Новости

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новостивчера в 13:44
Известия

Украинский депутат Медведчук отправился на отдых в Крым

Известиявчера в 14:35
Интерфакс

Украинский политик Медведчук приехал на отдых в Крым

Интерфаксвчера в 14:24
Вести.Ru

Медведчук прибыл в Крым

Вести.Ruвчера в 13:52
Газета.Ru

Украинский депутат Медведчук проводит отпуск в Крыму

Газета.Ruвчера в 13:46
РБК

Депутат Рады Медведчук приехал на отдых в Крым

РБКвчера в 14:42
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Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который стал руководителем киевской делегации в Трехсторонней контактной группе, заявил, что в случае необходимости Украина будет выступать за привлечение США к процессу урегулирования конфликта в Донбассе.
Кравчук заявил, что США стоит подключить к переговорам по Донбассу
Газета.Ruвчера в 16:15
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Повлияла ли пандемия Covid-19 на изменение климата

Ли Шуо, старший советник по вопросам климата Greenpeace в Восточной Азии, озабочен тем, что ради восстановления экономики Пекин может выделять бюджетные средства на поддержку тяжелой промышленности (в 2009-м так было выделено 586 миллиардов долларов), в результате чего к концу года качество воздуха ухудшится, а объем выбросов СО2 возрастет.
Частный Корреспондент1 августа в 08:00
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В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новостивчера в 09:53
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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Семин прокомментировал слова Суркиса об уходе из киевского «Динамо»

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса, который назвал специалиста "хлюпиком" из-за ухода из его команды в стан "железнодорожников" в 2009 году.
Российская газетавчера в 15:15
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В Госдуме назвали Лукашенко паразитом на отношениях с Россией

Константин Затулин, первый заместитель председателям комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, считает действия Александра Лукашенко, президента Беларуси, отстаиванием собственных интересов с риском отношениями с Россией.
Регион onlineвчера в 10:39
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы, сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан 2 августа агентству «Интерфакс».
ИА Красная Веснавчера в 03:30
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Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 из 85 регионов России заболеваемость коронавирусом снижается или стабилизировалась, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «России 1». «Ситуация в каждом субъекте разная, и преимущественно на сегодняшний день [есть] 80 субъектов Российской Федерации, где или четкая стабилизация, или снижение», ‒ рассказала Попова (цитата по ТАСС).
Ведомостивчера в 08:42
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