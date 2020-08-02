Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
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Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
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Парламентарий проведет там отпуск с семьей. Он приехал на полуостров через пункт пропуска "Армянск", уточнил его представитель. Медведчук и раньше отдыхал в Крыму после 2014 года.В источнике
С чего всё началось
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Крым, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Бабанин. Парламентарий проведет там отпуск с семьей.
РИА Новостивчера в 13:44
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