Политика
Российская газетаВ Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
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с чего всё началось
"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", – написал Сергей Аксенов "ВКонтакте".Радио Sputnik03:22
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Наука
Ученые РФ оценили исследование о влиянии глюкозы на риск смерти от COVID-19
Неоднозначную оценку исследованию китайских ученых, которые установили сильное влияние уровня глюкозы на риск смертности от COVID-19, дали российские специалисты, 11 июля сообщает РБК.
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Происшествия
В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка
Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся.
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Фигурное катание
Тутберидзе признана лучшим тренером года по версии ISU
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Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Путешествия
Власти Крыма сообщили о снижении стоимости авиабилетов на полуостров
Цена на авиабилеты в Крым в июле-августе этого года снизилась в среднем на 15-25%, в зависимости от направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
ТАСС 10:11
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Футбол
Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
RT на русском 10:56
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
Глава группы «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, предложил повысить повысить штрафы за ряд правонарушений.
Территория новостей вчера в 03:54
Политика
Обыски у шести членов ЛДПР прошли в Хабаровском крае
У шести членов ЛДПР в Хабаровском крае прошли обыски в квартирах, гаражах, машинах.
EastRussia вчера в 00:54
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Технологии
Философский факультет МГУ начнёт совместные проекты с Epic Games
Философский факультет Московского государственного университета и компания Epic Games будут работать над совместными проектами.
News.ru 11:00
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Специалисты пермского Планетария рассчитали - когда можно будет наблюдать полет Международной космической станции над нашим городом.
Рифей-Пермь вчера в 15:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".
Газета.Ru 11:00
Экономика
Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере
Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews.
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Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Спорт
Авторы SnowRunner поделились деталями первого сезона Search & Recover
Создатели SnowRunner рассказали про обновление 6.0, после которого в симуляторе начнется дебютный сезон Search & Recover.
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
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В РПЦ призвали законодательно запретить суррогатное материнство
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство.
Газета.Ru 09:53
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Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses 09 июля в 08:19