Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
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"Сегодня в Крым прибыли первые эшелоны водопроводных труб, которые силами Министерства обороны Российской Федерации будут соединять по временной схеме Тайганское водохранилище с системой водоснабжения города Симферополь", – написал
 Сергей Аксенов "ВКонтакте".
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Сергей Аксенов
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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