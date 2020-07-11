с чего всё началось

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

Наука Ученые РФ оценили исследование о влиянии глюкозы на риск смерти от COVID-19 Неоднозначную оценку исследованию китайских ученых, которые установили сильное влияние уровня глюкозы на риск смертности от COVID-19, дали российские специалисты, 11 июля сообщает РБК.

Происшествия В Петербурге произошло вооруженное ограбление банка Около 16:40 мск в отделение банка на проспекте Ветеранов, 107, вошел мужчина, который прокричал несколько слов, произвел выстрелы и скрылся. 6

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 21

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало. 1

Путешествия Власти Крыма сообщили о снижении стоимости авиабилетов на полуостров Цена на авиабилеты в Крым в июле-августе этого года снизилась в среднем на 15-25%, в зависимости от направления, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. 21

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 5,9K

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации Гран-при Штирии "Формулы-1".

Экономика Кабмин планирует изменить порядок начисления зарплат в бюджетной сфере Кроме всего прочего, Кабмин рассчитывает установить требования для каждой отдельной сферы, попутно определив сроки, в течение которых размер выплат для работников бюджетной сферы должен будет пересмотрен, сообщает NationNews. 3

Спорт Авторы SnowRunner поделились деталями первого сезона Search & Recover Создатели SnowRunner рассказали про обновление 6.0, после которого в симуляторе начнется дебютный сезон Search & Recover.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 63