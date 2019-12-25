Первый пассажирский поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости. Состав преодолел 2741 километр, время в пути составило 43,5 часа.

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

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