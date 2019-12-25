Транспорт
RT на русскомВ Крым прибыл первый пассажирский поезд из материковой части России
Утром в среду, 25 декабря, первый пассажирский поезд «Таврия», прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на конечный пункт маршрута — железнодорожный вокзал Севастополя.
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