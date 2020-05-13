Коронавирус
РИА Новости КрымЗа сутки в Крыму коронавирусом заразились 30 человек
За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
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Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Политика
Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию
Губернатор Одесской области Максим Куцый испугался вопроса журналистки о закупках машин скорой помощи и вызвал на помощь Национальную гвардию.
Lenta.ru 04:16
Политика
Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем
Яков Кедми убежден, что подобные недружественные действия Америки обязательно приведут к ответным шагам со стороны КНР.
Военное дело 04:33
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru 11 мая в 12:54
Общество
Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы
Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
Общество
Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON
Плюс один +1 вчера в 14:05
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Здоровье
На Кубани работает горячая линия по стимулирующим выплатам медикам
Сколько получит медперсонал за работу с больными COVID-19, «КИ» писали ранее. Медики должны получить все выплаты до 15 мая.
Краснодарские известия 05:12
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Общество
Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину
Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным.
RuNews24.ru 11 мая в 12:24
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории
Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом
У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
Политика
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 11 мая в 09:40
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Коммерсантъ 01:57
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
РИА Новости 04:35
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
Наука
Ученые открыли, как крысы учатся на чужих ошибках
Ученые Португалии и США обнаружили в мозгу крыс, испытывающих страх, цепь нейронов, помогающих учиться на чужих ошибках.
ИА Красная Весна вчера в 15:31
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество
Стало известно, как оформить пособие на детей от 3 до 16 лет
В своем обращении к россиянам 11 мая Владимир Путин сообщил, что россияне смогут получить пособия на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.
Открытый Нижний вчера в 11:00