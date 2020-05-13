За минувшие сутки в Крыму зафиксировано 30 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

За сутки в Крыму коронавирусом заразились 30 человек

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