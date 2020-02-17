СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.

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В Черноморском районе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, участника незаконного украинского "добровольческого батальона имени Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крыму и Севастополю.

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