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Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

В Черноморском районе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя, участника незаконного украинского "добровольческого батальона имени Челебиджихана". Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Республике Крыму и Севастополю.
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с чего всё началось

В Крыму задержали и арестовали подозреваемого в участии в украинском НВФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 февраля. / ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) - батальоне имени Н. Челебиджихана.
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