Происшествия

Mockva.ruMockva.ruФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
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В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"

РИА Новости06:05

Появилось видео задержания членов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

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ФСБ задержала в Крыму 7 членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

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ФСБ задержала в Крыму семерых членов запрещённой экстремистской организации

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Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов в Крыму, — Сергей Аксенов

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В Крыму задержали троих главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

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Эксперт о «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму: они получают поддержку извне

РИА Новости Крым07:28
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Общество

Суд отклонил апелляцию игрока НХЛ Зайцева и оставил детей с матерью

МК-Спорт 06:45
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Общество

На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова

На Лубянской площади в Москве, возле здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсант", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене.
Московский Комсомолец 07:47
Происшествия

В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
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Общество

В Петербурге обыскивают офисы импортеров электроники для Минобороны

Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге оперативники пришли с обысками в офисы поставщиков электроники военно-промышленному комплексу (ВПК).
REGNUM 06:10
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Футбол

«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба

Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Общество

ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
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Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
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Энергетика

Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
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Происшествия

Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае

Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
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Общество

Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области

В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Аргументы и Факты 05:29
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
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Общество

США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении

Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
ToDay News Ufa 02:11
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Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
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Религия

Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи

Газета.Ru вчера в 14:22
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Политика

Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России

Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
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Происшествия

Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД

Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
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Футбол

Семин: «Никакой логики в приглашении Николича в „Локомотив“ я не вижу»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в которой в числе прочего рассказал ведущему Нобелю Арустамяну о расставании с красно-зелеными и решении руководства железнодорожного клуба назначить главным тренером Марко Николича.
Sport24.ru 07:39
Футбол

Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 05:37
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
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Футбол

Президент «Барселоны» Бартомеу: Месси продлит контракт с клубом

РИА Новости 05:47
Происшествия

Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым

По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
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Здоровье

Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина

Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Энергетика

«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
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