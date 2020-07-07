Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.

ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму

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