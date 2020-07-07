Происшествия
Mockva.ruФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
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Общество
На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова
На Лубянской площади в Москве, возле здания ФСБ начались одиночные пикеты в поддержку бывшего журналиста "Коммерсант", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене.
Московский Комсомолец 07:47
Происшествия
В отношении Верзилова возбуждено дело за сокрытие гражданства Канады
В Следственном комитете России (СКР) подтвердили информацию о возбуждении в отношении издателя портала "Медиазона" Петра Верзилова уголовного дела.
Российская газета 07:36
Общество
В Петербурге обыскивают офисы импортеров электроники для Минобороны
Санкт-Петербург, 7 июля 2020, 13:10 — REGNUM В Санкт-Петербурге оперативники пришли с обысками в офисы поставщиков электроники военно-промышленному комплексу (ВПК).
REGNUM 06:10
Футбол
«Спартак» отправил в отставку генерального директора клуба
Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
Общество
ВОЗ не видит высокой степени опасности в случаях бубонной чумы в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что случаи заражения бубонной чумой в Китае и Монголии представляют высокую степень опасности.
ТАСС 06:52
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 81,47 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки — до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки — до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 06:46
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
Известия 07:09
Общество
Режим ЧС ввели в пяти районах Саратовской области
В Саратовской области со вчерашнего дня, 6 июля, в пяти районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
АиФ Саратов 02:01
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Аргументы и Факты 05:29
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
Общество
США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении
Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
ToDay News Ufa 02:11
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Религия
Схимонах Сергий ответил на письмо митрополита с обвинениями во лжи
Газета.Ru вчера в 14:22
Политика
Песков назвал недружественными шагами британские санкции против России
Представитель Кремля сказал, что сожалеет в связи с такими шагами в отношении России и считает их недружественными.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Обыски прошли в доме бывшего замначальника петербургского главка МВД
Следователи проводят обыск в доме бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 06:48
Футбол
Семин: «Никакой логики в приглашении Николича в „Локомотив“ я не вижу»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин стал героем нового выпуска программы «Инсайдеры», в которой в числе прочего рассказал ведущему Нобелю Арустамяну о расставании с красно-зелеными и решении руководства железнодорожного клуба назначить главным тренером Марко Николича.
Sport24.ru 07:39
Футбол
Жиго считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился странным
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о поражении от столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 05:37
Культура
Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса
Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 06:13
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
Убийство чеченского блогера в Австрии связали с Кадыровым
По подозрению в убийстве блогера, по некоторым данным, в Австрии были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магамадов.
Lenta.ru 05:08
Здоровье
Киев и еще восемь областей признали не готовыми к ослаблению карантина
Карантин по COVID-19 пока рано снимать в Киеве и еще восьми областях Украины, заявило Министерство здравоохранения Украины 5 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна 05 июля в 07:02
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02