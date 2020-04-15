Политика

REGNUMREGNUMВ Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
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 ФСБ отмечается, что деятельность агентурной группы была направлена на «организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан».
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ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

ТАСС08:56
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Обама поддержал Байдена в качестве кандидата в президенты США

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Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

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Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

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Транспорт

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Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания донесет до партнеров информацию об установленном московским дептрансом порядке проведения процедуры проверки у пассажиров цифровых пропусков.
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Общество

Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
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Политика

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Общество

В Волгоградской области устанавливают нарушителей режима самоизоляции

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Общество

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Уровень преступности в России увеличился за счет роста количества киберпеступлений. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
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Культура

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ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля

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РБК 09:55
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Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
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Происшествия

Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке

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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

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Политика

Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
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Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его

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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
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Экономика

Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке

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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 06:06
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Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
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Калининградские власти продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией

На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
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Политика

Путин предложил направить на поддержку авиаотрасли 23 млрд рублей

Президент России Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса 23 млрд рублей.
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Анонсирована F1 2020 — в игре впервые можно будет создать свою команду

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Кондиционеры могут распространять коронавирусную инфекцию

Мощные потоки воздуха от кондиционеров разносили частицы вируса между тремя столами.
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