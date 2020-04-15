с чего всё началось

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ФСБ РФ.

Политика Обама поддержал Байдена в качестве кандидата в президенты США Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии. 4

Экономика Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 749

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 262

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания донесет до партнеров информацию об установленном московским дептрансом порядке проведения процедуры проверки у пассажиров цифровых пропусков. 4

Общество Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT. 176

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,2K

Общество В МВД РФ пояснили, за счет чего выросла преступность в России Уровень преступности в России увеличился за счет роста количества киберпеступлений. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Финансы ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.

Политика Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая. 1,1K

Футбол Бывший защитник «Спартака» не хочет возвращаться в МЮ Защитник МЮ Маркос Рохов в интервью радиопрограмме Estudiantes Y Su Gente заявил, хочет продлить свою аренду в "Эстудиантесе".

Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России. 852

Политика «Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 490

Экономика Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости. 188

Футбол Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016 Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов. 20

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Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 20

Политика Путин предложил направить на поддержку авиаотрасли 23 млрд рублей Президент России Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса 23 млрд рублей.