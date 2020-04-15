Политика
REGNUMВ Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ФСБ РФ.
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Политика
Обама поддержал Байдена в качестве кандидата в президенты США
Бывший президент США Барак Обама во вторник поддержал бывшего вице-президента США Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы государства от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 12:26
Экономика
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:32
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Здоровье
Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе
Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания донесет до партнеров информацию об установленном московским дептрансом порядке проведения процедуры проверки у пассажиров цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:15
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Волгоградской области устанавливают нарушителей режима самоизоляции
Напомним, что 14 апреля в ходе рейдов патрули выписали 69 протоколов нарушителям режима самоизоляции.
Московский Комсомолец 04:42
Общество
В МВД РФ пояснили, за счет чего выросла преступность в России
Уровень преступности в России увеличился за счет роста количества киберпеступлений. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-центре МВД РФ.
ИА Красная Весна 09:55
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Культура
Онлайн-кинотеатр ivi запустил документальное реалити «Изоляция»
Очередной проект запустил онлайн-кинотеатр ivi. Это документальное реалити-шоу под названием "Изоляция".
Российская газета 04:50
Финансы
ЦБ назвал рекордные покупки валюты нерезидентами причиной обвала рубля
Вслед за ЦБ поддержку рынку оказали и системно значимые банки, которые продали иностранной валюты 10 марта на 85,8 млрд руб.
РБК 09:55
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Происшествия
Девушку-добровольца привлекли к суду за проход по детской площадке
Как выяснилось, доброволец отнесла одной пожилой петербурженке продукты и, возвращаясь домой, привычно срезала дорогу через детскую площадку в Александровском саду.
Piter.tv 09:53
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru 13 апреля в 09:24
Футбол
Бывший защитник «Спартака» не хочет возвращаться в МЮ
Защитник МЮ Маркос Рохов в интервью радиопрограмме Estudiantes Y Su Gente заявил, хочет продлить свою аренду в "Эстудиантесе".
Soccer.ru 09:59
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Общество
Уткин вызвал Соловьева на баттл и заявил о желании унизить его
Российский блогер Василий Уткин вызвал журналиста Владимира Соловьева на словесный баттл.
Газета.Ru 04:23
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Экономика
Банки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке
Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
РИА Новости 06:47
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
РИА Новости 06:06
Футбол
Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016
Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов.
РИА Новости 09:46
Происшествия
В Оренбуржье умер второй пациент с коронавирусной инфекцией
На сегодняшний день, в регионе выявлено 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: восемь клинических, 54 — подтверждённых федеральной лабораторией и 73 — региональной лабораторией.
REGNUM 08:16
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Путин предложил направить на поддержку авиаотрасли 23 млрд рублей
Президент России Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса 23 млрд рублей.
BFM.ru 09:24
Автоспорт
Анонсирована F1 2020 — в игре впервые можно будет создать свою команду
Главным нововведением игры станет возможность создать собственную гоночную команду.
CyberSport.ru 09:30
Наука
Кондиционеры могут распространять коронавирусную инфекцию
Мощные потоки воздуха от кондиционеров разносили частицы вируса между тремя столами.
Собеседник 09:38