Политика

REGNUMREGNUMВ Крыму Зеленского призвали к покаянию

Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости00:37

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В Крыму ответили Зеленскому на слова о «стыде» россиян

Московский Комсомолец03:50

В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к крымчанам

Lenta.ru02:23

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

РИА Новости00:37

В Крыму ответили на слова Зеленского о «стыде» россиян

News.ru01:23

В Крыму ответили устыдившему Россию Зеленскому

Известия01:15

Крым: К Зеленскому должно прийти раскаяние за отношение к крымчанам

РЕН ТВ00:51

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вести.Ru02:00
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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Газета.Ru 04:26
68
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
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Общество

В России выявили 8779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Общество

В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом

В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
КП - Калининград 09 июня в 04:16
10
Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
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Футбол

Агент: Балотелли лучше завершить карьеру

Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.
Чемпионат 03:44
Общество

В Коми коронавирусом заразились еще 111 человек

Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИЦК Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
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Здоровье

Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
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Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
23
Общество

ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых

Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
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Происшествия

В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей

В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Общество

С 16 июня в России откроются парки при музеях-заповедниках

В четверг, 11 июня, министр культуры Ольга Любимова подписала указ, которым разрешила с 16 июня открыться федеральным музеям-заповедникам.
Форпост Северо-Запад 04:40
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
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Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
2,3K
Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Экономика

Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал

В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост вчера в 13:51
10
Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс вчера в 14:27
Авто

Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации

SpeedMe вчера в 09:19
Армия и оружие

В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии

В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
27
Экономика

Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы

По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:45
1
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
15
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Общество

В Омске планируют сократить десятки лабораторий при больницах

Омск, 11 июня 2020, 07:46 — REGNUM В Омске планируется сократить лаборатории, работающие при 85 больницах региона.
REGNUM 00:46
34
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
2
Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
358
Политика

Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию

Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
164
Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
4
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Георгий Львович Мурадов
Российский политик
Советский и российский политик, общественный и государственный деятель, дипломат. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 7 августа 2014 года. Советник мэра Москвы. Чрезвычайный и полномочный посол. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, Действительный государственный советник города Москвы 1 класса.
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