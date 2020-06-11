Политика
REGNUMВ Крыму Зеленского призвали к покаянию
Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.
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с чего всё началось
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.РИА Новости00:37
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Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
В России выявили 8779 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 8779 случаев заражения COVID-19 в 84 регионах, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:44
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Общество
В Калининграде умерли два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерли два человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус.
КП - Калининград 09 июня в 04:16
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Футбол
Агент: Балотелли лучше завершить карьеру
Агент Фурио Валькареджи выразил мнение, что нападающему «Брешии» Марио Балотелли стоит завершить карьеру.
Чемпионат 03:44
Общество
В Коми коронавирусом заразились еще 111 человек
Фото Виктора Бобыря из архива БНК, инфографика стопкоронавирус.рф, ИЦК Каждый новый случай подозрения на коронавирус переходит в категорию подтвержденных только после того, как соответствующее решение принимается федеральной лабораторией на основе проведенных исследований.
ИА БНК 03:35
Здоровье
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Происшествия
В Хакасии осудили женщину, позволявшую за деньги насиловать дочерей
В ведомстве рассказали, что преступления сексуального характера совершены в Саяногорске с ноября по декабрь 2012 года в присутствии матери, которой мужчина пообещал денежное вознаграждение.
РИА Новости 04:17
Общество
С 16 июня в России откроются парки при музеях-заповедниках
В четверг, 11 июня, министр культуры Ольга Любимова подписала указ, которым разрешила с 16 июня открыться федеральным музеям-заповедникам.
Форпост Северо-Запад 04:40
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru вчера в 11:23
Политика
В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу
МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Экономика
Российских бизнесменов освободили от налогов и взносов за 2 квартал
В России малый и средний бизнес, ИП и некоммерческие организации, которые пострадали от коронавируса, освободили от уплаты налогов и взносов за 2 квартал текущего года.
Кавказ Пост вчера в 13:51
Футбол
«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс вчера в 14:27
Авто
Первый Geely Atlas Pro выставили для демонстрации
SpeedMe вчера в 09:19
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Экономика
Более $260 млрд вложили иностранные инвесторы в экономику Москвы
По данным Банка России, объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 января 2020 года достиг $260,2 млрд, что составляет около половины всех вложений зарубежных инвесторов в российскую экономику, указано в сообщении.
Газета.Ru 00:45
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru вчера в 08:59
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Общество
В Омске планируют сократить десятки лабораторий при больницах
Омск, 11 июня 2020, 07:46 — REGNUM В Омске планируется сократить лаборатории, работающие при 85 больницах региона.
REGNUM 00:46
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
«Все российские школьники — и девятых, и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов», — говорится в документе.
Известия 02:32
Политика
Путин лично разъяснит россиянам поправки в Конституцию
Действительно, будет сделан акцент на личном участии Путина в информировании россиян о поправках, говорит человек, близкий к администрации: «Лучше него все равно никто суть поправок не объяснит, он главный лидер общественного мнения».
Ведомости вчера в 17:01
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06