К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

с чего всё началось

Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

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