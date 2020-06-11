Политика

REGNUMREGNUMВ Крыму Зеленского призвали к покаянию

Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости00:37

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В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к крымчанам

Lenta.ru02:23

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

РИА Новости00:37

В Крыму ответили на слова Зеленского о «стыде» россиян

News.ru01:23

В Крыму ответили устыдившему Россию Зеленскому

Известия01:15

В Крыму заявили, что к Зеленскому «должно прийти раскаяние»

Вечерняя Москва01:07

Крым: К Зеленскому должно прийти раскаяние за отношение к крымчанам

РЕН ТВ00:51

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вести.Ru02:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество

На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки

Романова обвиняют по ч.9 ст.13.15 КоАП. Заведено административное дело, Сергию грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
REGNUM 02:49
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Здоровье

Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину

В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов вчера в 06:32
70
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
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Гаджеты

Портативный монитор ASUS ROG Strix XG17AHP имеет частоту обновления 240 Гц

Компания ASUS выпустила портативный монитор ROG Strix XG17AHP, который можно использовать в качестве дополнительного экрана для настольного компьютера или ноутбука игрового уровня.
3DNews вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
4
Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
12
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована

«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
2
Общество

Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты

В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
20
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Происшествия

Адвокат Мамаева сравнил дело игрока с разбирательством Ефремова

Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Игорь Бушманов рассказал о том, как видит положение дел в плане ситуации с Михаилом Ефремовым.
Live24 02:26
Политика

Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
17
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
940
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,5K
Кино

Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max

РБК вчера в 04:03
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн

Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг.
ТАСС вчера в 23:26
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
430
Происшествия

Нарколог назвал приблизительные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

iReactor 03:16
69
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
17
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
20
Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
2
Авто

Новый Nissan Qashqai замечен на тестах

В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
1,9K
Экономика

Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян

Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать.
Московский Комсомолец 03:17
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
74
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
248
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Недвижимость

Первичное жилье в России может подорожать

Цены подтолкнет вверх снижение ипотечных ставок и как следствие - повышение спроса на жилье.
РЕН ТВ 00:41
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Георгий Львович Мурадов
Российский политик
Советский и российский политик, общественный и государственный деятель, дипломат. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 7 августа 2014 года. Советник мэра Москвы. Чрезвычайный и полномочный посол. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, Действительный государственный советник города Москвы 1 класса.
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