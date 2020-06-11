Политика
REGNUMВ Крыму Зеленского призвали к покаянию
Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.
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с чего всё началось
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.РИА Новости00:37
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Общество
На «духовника Поклонской» завели административное дело за фейки
Романова обвиняют по ч.9 ст.13.15 КоАП. Заведено административное дело, Сергию грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа.
REGNUM 02:49
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов вчера в 06:32
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Гаджеты
Портативный монитор ASUS ROG Strix XG17AHP имеет частоту обновления 240 Гц
Компания ASUS выпустила портативный монитор ROG Strix XG17AHP, который можно использовать в качестве дополнительного экрана для настольного компьютера или ноутбука игрового уровня.
3DNews вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
Кудрин: медицина в России существенно недофинансирована
«Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки», — подчеркнул Кудрин.
REGNUM 02:53
Общество
Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты
В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Происшествия
Адвокат Мамаева сравнил дело игрока с разбирательством Ефремова
Адвокат полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Игорь Бушманов рассказал о том, как видит положение дел в плане ситуации с Михаилом Ефремовым.
Live24 02:26
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Армия и оружие
В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии
Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Кино
Фильм «Унесенные ветром» убрали из каталога HBO Max
РБК вчера в 04:03
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 млн
Количество случаев инфицирования коронавирусом в США достигло 2 000 464 в ночь на четверг.
ТАСС вчера в 23:26
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Экономика
Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян
Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать.
Московский Комсомолец 03:17
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
Происшествия
Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи
Говорит Москва 09 июня в 02:53
Недвижимость
Первичное жилье в России может подорожать
Цены подтолкнет вверх снижение ипотечных ставок и как следствие - повышение спроса на жилье.
РЕН ТВ 00:41