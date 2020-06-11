Политика

REGNUMREGNUMВ Крыму Зеленского призвали к покаянию

Чиновник прокомментировал высказывания Зеленского в интервью изданию «Украинская правда». Президент Украины заявил, что Крым вернётся в состав Украины, а народу России якобы станет стыдно. Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости00:37

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В Крыму ответили Зеленскому на слова о «стыде» россиян

Московский Комсомолец03:50

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

РИА Новости00:37

Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вести.Ru02:00

В Крыму ответили на слова Зеленского о «стыде» россиян

News.ru01:23

В Крыму ответили устыдившему Россию Зеленскому

Известия01:15

Крым: К Зеленскому должно прийти раскаяние за отношение к крымчанам

РЕН ТВ00:51

В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к крымчанам

Lenta.ru02:23
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Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
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Армия и оружие

Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету

Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru вчера в 01:14
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Футбол

Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС

Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Политика

Святослав Вакарчук заявил о сложении полномочий депутата Рады

Депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук зарегистрировал в Верховной раде Украины заявление о сложении депутатских полномочий.
RT на русском 06:07
Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,1K
Здоровье

В России разработали новый проект стратегии по борьбе с ВИЧ

Предыдущая версия была разработана в 2016 году, срок ее реализации истекает в этом.
Православие и Мир 03:44
2
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
45
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
134
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
349
Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
3
Футбол

Жена Карпина опубликовала фото празднования третьей годовщины их свадьбы

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала в своём «инстаграме» фото с мужем, двумя общими дочерьми и воздушными шарами в честь годовщины их свадьбы.
Чемпионат 04:41
Общество

Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом

Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
1
Авто

Европейские поставки Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

32CARS.ru 03:46
Политика

В Кремле оценили российскую статистику по коронавирусу

На вопрос, не считают ли в Кремле цифры необычными, он ответил: "Нет".
Российская газета 06:05
10
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
458
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
56
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
546
Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Средства от трансфера футболиста из ЦСКА в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ – МБУДО ДЮСШ г. Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинск-Кузнецкий, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе РФС.
Sports.ru 04:31
1
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
2
Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля

Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
182
Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
143
Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
509
Общество

Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона человек

1,3% общего числа инфицированных умерли – 6532 человека (плюс 174 за сутки). 40% заболевших COVID-19 россиян было выявлено в Москве.
Ведомости 03:56
15
Общество

Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в острую фазу кризиса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью агентству ТАСС заявил, что пошел бы по схеме более широкой выдачи денег гражданам, пострадавшим от кризиса.
РБК 02:38
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Георгий Львович Мурадов
Российский политик
Советский и российский политик, общественный и государственный деятель, дипломат. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 7 августа 2014 года. Советник мэра Москвы. Чрезвычайный и полномочный посол. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, Действительный государственный советник города Москвы 1 класса.
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