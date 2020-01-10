Общество
РБКВ Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией
Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
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с чего всё началось
Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.РИА Новостивчера в 19:23
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Политика
Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
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Общество
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Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
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Протестующие попытались захватить резиденцию президента Абхазии
В Абхазии митингующие совершили попытку захвата резиденции президента республики, сообщает Интерфакс.
Политика
Россия призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает всех к сдержанности в ситуации, развернувшейся в последние дни вокруг Ирана.
Происшествия
Самолёт, летевший в Барнаул, экстренно сел в Сыктывкаре
В 23:32 самолёт вылетел из столицы Республики Коми. В Барнауле, согласно расписанию, он должен был приземлиться в 6:06 по местному времени.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам
С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Экономика
В России подорожала аренда квартир
В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
Армия и оружие
Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном
Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности.
Здоровье
Истощенную девушку с ДЦП из ребцентра перевезли в паллиатив
Как рассказала корреспонденту 31tv.ru уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, девушке требуется специализированное питание и, учитывая ее состояние здоровья, для этого необходима установка гастростомы – специальной трубки, через которую будет поступать еда.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России
Компания KIA получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кросс-хэтчбек KIA XCeed.
Футбол
Месси назвал ошибки «Барселоны» в матче за Суперкубок детскими
WEATHER 📍 Jeddah, Saudi Arabia 🌡 20º C / 68º F ✨ Clear pic. twitter. com/1BrSRaxTK6 – FC Barcelona 9 января 2020 г. В решающей встрече «Атлетико» встретится с соседями из «Реала», которые днем ранее обыграли «Валенсию» (3:1). Матч состоится 12 января, стартовый свисток прозвучит в 21.
Происшествия
Опубликованы первые итоги расследования крушения украинского Boeing
Пилоты украинского Boeing 737-800 не сообщали на землю о нештатной ситуации на борту судна.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Политика
Помпео: США хотят выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране
Соединенные Штаты намерены установить причины авиакатастрофы, произошедшей с украинским пассажирским лайнером в небе над иранской столицей.
Происшествия
Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова
Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
Гаджеты
Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике
Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.
Экономика
Конфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю
Противостояние Америки и Ирана поможет укрепиться рублю.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Гаджеты
CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.