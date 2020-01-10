Общество

РБКРБКВ Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

Регулярное авиасообщение между Симферополем и Ереваном запустят в марте 2020 года. Об этом сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
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с чего всё началось

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Регулярные авиарейсы планируется открыть между Симферополем и Ереваном (Армения) с марта текущего года, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
РИА Новостивчера в 19:23

Подробнее о событии

Между Крымом и Арменией может появиться авиасообщение

Телеканал 360°вчера в 20:12

В Крыму рассказали о подготовке к запуску авиасообщения с Арменией

RT на русскомвчера в 21:17

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Известиявчера в 21:11

Крым и Армению свяжут авиасообщением

Газета.Ruвчера в 20:40

В Крыму анонсировали запуск регулярного авиасообщения с Арменией

РБКвчера в 22:07

Крым и Армению захотели связать авиасообщением

Lenta.ruвчера в 19:48

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

РИА Новостивчера в 19:23
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 00:23, Ашберн
Политика

Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество

Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение

Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Вести.Ru вчера в 23:44
Политика

Протестующие попытались захватить резиденцию президента Абхазии

В Абхазии митингующие совершили попытку захвата резиденции президента республики, сообщает Интерфакс.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 09:37
Политика

Россия призвала к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия призывает всех к сдержанности в ситуации, развернувшейся в последние дни вокруг Ирана.
ФАН вчера в 23:41
Происшествия

Самолёт, летевший в Барнаул, экстренно сел в Сыктывкаре

В 23:32 самолёт вылетел из столицы Республики Коми. В Барнауле, согласно расписанию, он должен был приземлиться в 6:06 по местному времени.
Катунь 24 вчера в 22:27
Экономика

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
РИА Новости вчера в 22:37
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Экономика

Новый финансовый уполномоченный с января начнет помогать должникам

С 1 января 2020 года у клиентов микрофинансовых организаций появится новый защитник их интересов – финансовый уполномоченный (финансовый омбудсмен).
Zaim.com вчера в 03:00
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Экономика

В России подорожала аренда квартир

В России в 2019 году аренда жилья подорожала в среднем на 5−7%.
REGNUM вчера в 03:53
Армия и оружие

Две военные базы США в Ираке были атакованы сегодня ночью Ираном

Иранский министр обороны Амир Хатами пояснил, что для удара по военным объектам США в Ираке. были задействованы снаряды малой дальности.
Эхо Москвы 08 января в 10:09
Здоровье

Истощенную девушку с ДЦП из ребцентра перевезли в паллиатив

Как рассказала корреспонденту 31tv.ru уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, девушке требуется специализированное питание и, учитывая ее состояние здоровья, для этого необходима установка гастростомы – специальной трубки, через которую будет поступать еда.
31 канал Челябинска вчера в 06:29
Армия и оружие

Путин наблюдал за учениями в Черном море

Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 07:12
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости вчера в 14:46
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed будут собирать в России

Компания KIA получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кросс-хэтчбек KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 03:40
Футбол

Месси назвал ошибки «Барселоны» в матче за Суперкубок детскими

WEATHER 📍 Jeddah, Saudi Arabia 🌡 20º C / 68º F ✨ Clear pic. twitter. com/1BrSRaxTK6 – FC Barcelona 9 января 2020 г. В решающей встрече «Атлетико» встретится с соседями из «Реала», которые днем ранее обыграли «Валенсию» (3:1). Матч состоится 12 января, стартовый свисток прозвучит в 21.
Спорт день за днем 00:10
Происшествия

Опубликованы первые итоги расследования крушения украинского Boeing

Пилоты украинского Boeing 737-800 не сообщали на землю о нештатной ситуации на борту судна.
ТВ Центр вчера в 02:21
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru вчера в 22:09
Политика

Помпео: США хотят выяснить причины авиакатастрофы в Тегеране

Соединенные Штаты намерены установить причины авиакатастрофы, произошедшей с украинским пассажирским лайнером в небе над иранской столицей.
Московский Комсомолец вчера в 21:49
Происшествия

Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова

Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
REGNUM вчера в 23:33
Гаджеты

Смартфон с цветным отражающим экраном представлен публике

Первый смартфон с цветным дисплеем по технологии электронных чернил (E Ink) представлен на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе (США), сообщает сайт ixbt.com 8 января.
Красная весна 08 января в 03:19
Экономика

Конфликт Ирана и Америки поможет укрепиться рублю

Противостояние Америки и Ирана поможет укрепиться рублю.
ГЛАС.RU 08 января в 12:41
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной

Карен Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Марией Шукшиной, с которой он познакомился на съемках фильма «Американская дочь».
Дни24 вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру вчера в 17:00
Гаджеты

CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

ITZine.ru вчера в 13:31
Авто

Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»

Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
За рулем вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 08 января в 01:50
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