Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.

с чего всё началось

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Происшествия Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Общество Как Египет за 48 часов от китайцев зачистили: рассказ очевидца Речь идёт о депортации всех китайских туристов в последние дни января, когда стало ясно, что появление в стране хотя бы одного инфицированного коронавирусом может обрушить в ней весь туризм.

Общество «Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.

Кино Названы 17 худших сцен секса в истории кино Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.

Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Общество Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».

Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.