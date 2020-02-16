Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.
Интерфакс05:32

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В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

РБК08:12

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

ТАСС07:31

Суд в Крыму арестовал четверых украинских браконьеров

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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Комсомольская правда06:00

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Интерфакс05:32

Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

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