Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.
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В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

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РИА Новости08:04

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

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