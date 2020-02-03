Происшествия
Газета.RuВ Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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с чего всё началось
Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.Интерфакс05:32
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