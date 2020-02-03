Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Крыму арестовали четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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с чего всё началось

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.
Интерфакс05:32

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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Комсомольская правда06:00

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

РБК08:12

Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

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В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

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Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Интерфакс05:32

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

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