Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна. Сотрудники погрануправления ФСБ России по республике Крым 15 февраля сообщили о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

с чего всё началось

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Общество Власти Хубэя ограничили движение транспорта на территории провинции Правительство наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса провинции Хубэй ввело ряд мер, призванных предотвратить дальнейшее распространение инфекции на ее территории.

Футбол Срок отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков могут сократить на год По данным The Athletic, вместо двух лет отстранение может продлиться всего один год, соответствующее решение может принять CAS после рассмотрения апелляции со стороны клуба АПЛ.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Биатлон Фуркад гордится братьями Бе за критику Логинова Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о критике норвежцев Тарьея и Йоханнеса Бе в адрес Александра Логинова.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Шоу-бизнес Кудрявцева продемонстрировала плоскую после операции грудь Телеведущая после операции носила просторные вещи. Лера Кудрявцева решилась на то, чтобы надеть наряд, подчеркнувший изменения в её фигуре.

Политика Переводчики рассказали о работе с Путиным Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.

Политика МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.

Происшествия В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.