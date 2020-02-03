Общество

REGNUMREGNUMВладельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.
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Сергей Аксенов
Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.
— Сергей АксеновРИА Новости 11:59

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Украинский и российский предприниматель, основатель Зоопарка «Сказка» и Парка львов «Тайган». Активно участвует в общественно-политической жизни Крыма.
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