Общество
REGNUMВладельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
«Олег Зубков арестован судом на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка», — сообщило агентство. Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в крымском сафари-парке «Тайган» лев покусал туристку из Кирова.
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Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.
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Происшествия
Четыре человека отравились газом в Прикамье
В Пермском крае в квартире одного из домов города Горнозаводск семья из четырех человек отравилась газом.
Армия и оружие
Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных
Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Здоровье
4 февраля отмечается всемирный день борьбы против рака
Презентация благотворительного Фонда «Содействие» и пресс-конференция пройдут 4 февраля в актовом зале Орловского онкологического диспансера.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите
На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
Общество
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от ОПЕК резко сократить добычу нефти
Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае привела к уменьшению потребления нефти в стране, поэтому необходимо существенно сократить добычу энергоносителя в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка - на этом, по данным издания The Wall Street Journal, настаивают власти Саудовской Аравии.
Футбол
Валерий Карпин продлил контракт с ФК «Ростов»
Руководство футбольного клуба «Ростов» и главный тренер команды подписали соглашение, согласно которому Валерий Карпин будет возглавлять команду ещё 5 лет.
Общество
В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
Рисунок девочки-подростка из России стал обложкой американского Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала девушка из России.
Политика
Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине
Сторонниками исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на Украине, которого в Турции обвиняют в организации госпереворота в 2016 году, займется СБУ.
Здоровье
Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Происшествия
Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Общество
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Как сообщает ToDay News Ufa в УГЗ Уфы, во время введения режима ЧП жителям столицы рекомендовано не выезжать за город, без острой необходимости.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Гаджеты
Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор
Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.