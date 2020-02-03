Общество
РБКВ Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»
Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает «Крыминформ».
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Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.
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Происшествия
В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины
Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
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В Петербурге за год сократилось производство автомобилей
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Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице
Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Валерия провела тренировку для подписчиков
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Политика
В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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CEO Virtus.pro: «Я предлагал NAVI обсудить трансферную историю»
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
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Общество
Глава Алтайского края поручил подготовиться к потеплению
После снегопадов температура может подняться до + 9 градусов Власти Алтайского края сразу после обильных снегопадов начали готовиться к резкому потеплению.
Хоккей
Форвард «Авангарда» Манукян получил травму в матче с «Магниткой»
Нападающий «Авангарда» Артем Манукян не доиграл до конца матч чемпионата КХЛ против «Магнитки» (1:2 ОТ).
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В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Спорт
Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Спорт
Паралимпийца из Бурятии сняли во время работы курьером «Яндекс-еды»
Общество
Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения
Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Здоровье
Нарколог рассказал о вреде «бокала вина за ужином» для россиян
Если человек пьет по одному бокала вина в день – это еще не делает его алкоголиком.
Общество
Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП
В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Экономика
Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд
Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
Политика
Кремль оценил вероятность «сверхбыстрого сближения» Белоруссии и США
В Кремле считают развитие отношений Белоруссии и США их суверенным правом, однако их «сверхбыстрое сближение» маловероятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Здоровье
В Забайкалье расширяют меры профилактики гриппа и коронавируса
Меры по недопущению распространения заболеваемости гриппа и ОРВИ доведены сегодня до перевозчиков Забайкалья, которые занимаются регулярными перевозками на территории региона, сообщили в краевом правительстве.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
Политконсультант Дмитрий Фетисов заявил, что республика оказалась на грани дефолта при губернаторе Викторе Зимине.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.