Общество

РБКРБКВ Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает «Крыминформ».
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Сергей Аксенов
Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.
— Сергей АксеновРИА Новости 11:59

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