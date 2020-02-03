Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает «Крыминформ».

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