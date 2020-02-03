Общество

РБКРБКВ Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, передает «Крыминформ».
Читать в источнике
Комментировать394
Сергей Аксенов
Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом.
— Сергей АксеновРИА Новости 11:59

Подробнее о событии

Защита владельца крымского сафари-парка «Тайган» сегодня обжалует его арест

Эхо Москвы18:04

Глава Крыма готов выступить в суде поручителем владельца «Тайгана»

ИА Крыминформ11:39

Глава Крыма готов выступить личным поручителем арестованного владельца «Тайгана»

ТАСС12:02

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM09:55

Защита Зубкова обжалует арест бизнесмена в Крыму

Московский Комсомолец12:25

Аксенов готов поручиться в суде за директора парка «Тайган»

РИА Новости11:59

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

РБК12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Актуальные Новости 02:29
Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
РИА Новости 13:03
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Футбол

Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева

Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
ProstoProSport 13:11
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 15:26
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Происшествия

Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском 09:32
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости 11:43
Происшествия

Сбивший лошадь водитель Toyota госпитализирован в Забайкалье

Водитель Toyota Noah попал в больницу после того, как 3 февраля сбил лошадь на трассе «Чита-Хабаровск» в Читинском районе.
Московский Комсомолец Чита 19:18
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Здоровье

В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Life.ru вчера в 07:15
Общество

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Космос

Робот соберёт космический аппарат прямо на орбите

Вести.Ru 03:45
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Армия и оружие

Китай назвал недостаток своего передового истребителя

Китайское издание Sohu назвало причины, по которым самолёт J-20 Военно-воздушных сил (ВВС) КНР нельзя отнести к пятому поколению.
Ferra вчера в 03:35
Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,1 зафиксировано в Алтайском крае

Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 138 км к западу от Барнаула.
RT на русском вчера в 07:33
Политика

В США официально стартует предвыборная президентская кампания

Сами выборы президента в США пройдут в начале ноября.
Первый канал вчера в 23:24
Игры

Warcraft III: Reforged стала самой низкооценённой игрой всех времён

REGNUM 08:11
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
РИА Новости 19:31
Здоровье

Американские врачи рассказали, как вылечили пациента с коронавирусом

Врачи из США рассказали, как проходило лечение первого зарегистрированного в США пациента, у которого подтвердили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
ФАН 17:56
Армия и оружие

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны России начнет в понедельник эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии.
ТАСС вчера в 16:02
Футбол

Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»

Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Махачкалинские известия 02:50
Происшествия

На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
ТАСС 19:15
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
Автоновости дня 04:32
Армия и оружие

Поставки новых танков «Армата» в войска начнутся в 2020 году

Поставки бронетехники на платформе "Армата" разработки "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в опытно-войсковую эксплуатацию начнутся в этом году.
ТАСС 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Алексеевич Зубков
Украинский предприниматель
Украинский и российский предприниматель, основатель Зоопарка «Сказка» и Парка львов «Тайган». Активно участвует в общественно-политической жизни Крыма.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное