Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
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В Крыму закрыли больницу на карантин из-за лифтера с COVID-19

Накануне в режим обсерватора была переведена клиническая больница в Симферополе из-за заражения двух врачей коронавирусом: там на две недели закрыты 87 медработников и 28 пациентов. Всего, по данным на утро 26 апреля, диагноз "коронавирус" подтвержден у 69 жителей Крыма.
Интерфакс04:11

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В Крыму третью больницу закрыли на обсервацию

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Больницу и терапевтическое отделение закрыли на карантин в Крыму из-за коронавируса

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Больницу в Красногвардейском районе закрывают на обсервацию

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В Крыму две больницы закрыли на карантин из-за больных COVID

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Больница в Красногвардейском и отделение больницы Алушты закрыты на обсервацию

ИА Крыминформ03:29

89 медработников Красногвардейской больницы отправлены на самоизоляцию

Вести.Севастополь03:23

В Крыму закрыли больницу на карантин из-за лифтера с COVID-19

Интерфакс04:11
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
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Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Культура

Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков

Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
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Авто

Эксперт рассказал, почему купе-кроссоверы популярны

Несмотря на свою нестандартную внешность, купе-внедорожники пользуются значительной популярностью, что объясняет, почему все больше брендов выпускают новинки в данном сегменте.
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Общество

Руки оперировавшего Ким Чен Ына хирурга дрожали от волнения

Сама процедура занимает несколько минут, но так как хирург очень переживал, операция затянулась.
Народные новости 02:19
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Здоровье

Врач перечислил безопасные и эффективные напитки при похмелье

Как сообщает ToDay News Ufa, врач-токсиколог пояснил, что похмелье это не просто перебор с алкоголем накануне.
ToDay News Ufa 01:30
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Происшествия

В Волгоградской области число жертв коронавируса выросло до семи

За последние сутки в Волгоградской области зафиксировали два летальных случая от новой коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 06:53
Общество

В Татарстане рассказали о новых случаях коронавируса в республике

"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции: 11 человек госпитализированы, 60 проходят лечение на дому, у них лёгкая или бессимптомная форма", - сказала Галимова журналистам.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

Врач-нейрохирург скончался в Петербурге с диагнозом COVID-19

Санкт-Петербург, 26 апреля 2020, 13:46 — REGNUM Врач-нейрохирург высшей категории, заведующим отделением нейрохирургии №2 в Александровской больнице Санкт-Петербурга Алексей Филиппов, заболевший COVID-19, скончался в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.
REGNUM 06:46
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Политика

Путин призвал госкомпании отказаться от покупки иностранных лимузинов

Ведомости 24 апреля в 09:31
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
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Общество

За сутки в России установлен рекорд числа заболевших COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 80 949. За последние сутки установлен рекорд - 6 361 человек.
ГТРК Ставрополье 05:44
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
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Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Общество

В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
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Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина рассказала о скандале с Алибасовым: «Надеюсь, что вернет квартиру»

Через «МК» Федосеева-Шукшина попросила супруга вернуть ей квартиру.
Московский Комсомолец 24 апреля в 14:22
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

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Шоу-бизнес

Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга певица Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
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Культура

Депутат пожаловался в прокуратуру на сериал «Зулейха открывает глаза»

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) обратился в Генпрокуратуру с просьбой начать проверку сериала "Зулейха открывает глаза".
Москва 24 вчера в 22:25
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Авто

Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ

Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Происшествия

В Югре умер второй пациент с коронавирусом

Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
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Новак сообщил об ожидании спроса на нефть в России

Министерство энергетики России ожидает повышения спроса на нефть в стране, заявил представитель Минэнерго РФ Александр Новак.
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