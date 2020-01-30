Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

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