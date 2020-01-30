Общество
Газета.RuВ Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Депутаты в шубах «торжественно» подарили блокадникам из Крыма батоны и медальки
Телеканал 360°вчера в 17:55
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Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 693-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на девятое место в истории НХЛ.
Политика
В Чебоксарах представят врио главы Чувашии
Полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представит в Чебоксарах Олега Николаева, назначенного врио главы Чувашии, сообщили в пресс-службе полпредства.
Общество
McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса
"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald's в России, с предложением Биг Мака по цене, как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января на первом предприятии быстрого обслуживания McDonald's (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - говорится в сообщении.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
Политика
Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
Общество
В России разрешили охотиться с луком и арбалетом
В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди
Предприниматель Сергей Щербаков, которому принадлежит пермский мини-отель "Карамель", где из-за прорыва трубы погибли пять человек, задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Общество
Жители России стали реже смотреть телевизор
Россияне стали тратить меньше времени на просмотр телевизионных передач.
Происшествия
На месте гибели тракториста в Сыктывкаре работают водолазы
Как рассказали в ГУ МЧС региона, сейчас на месте работают водолазы.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Происшествия
СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай
Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Авто
Lada Granta и Lada 4x4 превратили в грузовые фургоны
Грузоподъемность промтоварной «Гранты» составляет 690 кг, аналогичной «Нивы» — 550 кг.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Происшествия
Руководитель Канавинского рынка задержан за дачу взятки
Напомним, утром 27 января правоохранители задержали Михаила Шарова, главу Канавинского района, и его заместителя Эдуарда Цветкова по подозрению в получении взятки от предпринимателя.
Происшествия