Общество

Газета.RuГазета.RuВ Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба

Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Крымские чиновницы подарили блокадникам батон хлеба

News.ruвчера в 12:05

В ОП назвали подаренные блокадникам в Керчи батоны хлеба унижением

РИА Новости03:12

«Им не нужны подарки». Глава Горсовета Керчи рассказала о батонах для блокадников

SM Newsвчера в 09:28

«Стыдно за таких чиновников»: Работницы горсовета Керчи пришли поздравлять блокадников в шубах

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Депутаты в шубах «торжественно» подарили блокадникам из Крыма батоны и медальки

Телеканал 360°вчера в 17:55

Чиновниц в шубах обвинили в унижении блокадников из-за вручения батонов

Lenta.ru03:54

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону

Московский Комсомолец04:21
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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

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Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

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Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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РИА Новости вчера в 18:18
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McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности McDonald's в России, с предложением Биг Мака по цене, как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января на первом предприятии быстрого обслуживания McDonald's (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", - говорится в сообщении.
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Опубликован трейлер фильма «Форсаж-9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa вчера в 01:03
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Авто

Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах

Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Автоновости дня вчера в 05:27
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
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Мишустин заявил о недовольстве исполнением поручений президента

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что недоволен тем, как исполняются поручения президента.
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Нетаньяху назвал отношения Израиля с Россией самыми прочными в истории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал отношения между Россией и Израилем самыми прочными в истории.
RT на русском 04:19
Общество

В России разрешили охотиться с луком и арбалетом

В России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом. Об этом информирует «Коммерсантъ».
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Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

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В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

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Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
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Общество

Жители России стали реже смотреть телевизор

Россияне стали тратить меньше времени на просмотр телевизионных передач.
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На месте гибели тракториста в Сыктывкаре работают водолазы

Как рассказали в ГУ МЧС региона, сейчас на месте работают водолазы.
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Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Газета.Ru 03:35
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СК открыл новые дела из-за контрабанды леса в Китай

Следственный комитет возбудил новые дела на участников преступного сообщества, занимающегося незаконным вывозом древесины из России в Китай.
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В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
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Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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Вести.Ru 04:31
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Руководитель Канавинского рынка задержан за дачу взятки

Напомним, утром 27 января правоохранители задержали Михаила Шарова, главу Канавинского района, и его заместителя Эдуарда Цветкова по подозрению в получении взятки от предпринимателя.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета вчера в 11:55
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