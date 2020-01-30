Общество
Lenta.ruПодаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом. Об этом заявила одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула. Ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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Куда делись батоны: крымская чиновница удалила скандальный пост про блокадников
Общественная служба новостей04:49
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Общество
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В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
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Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
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В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Джокович поспорит либо с австрийцем Домиником Тимом (5), либо с немцем Александром Зверевым (7). Australian Open 2020 завершится 2 февраля.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
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Мишустин опроверг планы расширить силовикам доступ к данным россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин опроверг планы расширить сотрудникам правоохранительных органов доступ к персональным данным жителей России.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
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Общество
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Теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, однако случаев заражения через почтовые отправления пока подтверждено не было.
Общество
Грета Тунберг собирается зарегистрировать свое имя как товарный знак
Армия и оружие
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Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.
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Россия выделит до $20 млн на продовольствие для Сирии
Россия внесет в 2020 году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН до $20 млн на продовольствие для населения Сирии.
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Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева после череды скандалов «в связи с утратой доверия».
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В войсках Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой готовности, сообщает Министерство обороны страны на своем сайте.
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Официальный курс евро вырос на 74 копейки
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 64,25 коп. и составил 63,0359 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 73,87 коп. и достиг отметки 69,4151 руб. Стоимость бивалютной корзины также выросла на 68,6 коп.
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В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя
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