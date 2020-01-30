Общество

Lenta.ruLenta.ruПодаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом. Об этом заявила одна из навестивших пенсионеров госслужащих Лариса Щербула. Ее слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
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