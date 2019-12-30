Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

"Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении. "Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - подчеркнули в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. "Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении.
РИА Новости09:58

Подробнее о событии

Два украинца пытались покинуть Крым в обход пунктов пропуска

ИА Крыминформ09:04

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

РИА Новости09:58

Два украинца пытались попасть в Крым мимо пункта пропуска

КП - Крым09:16

В Крыму задержали двоих украинцев за попытку прокрасться через границу

РИА Новости Крым10:17

Два украинца попытались ночью пересечь границу в Крыму

RT на русском10:08

В Крыму задержали украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу

ТК Звезда10:22

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Российская газета09:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 10:25
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 10:02
Футбол

Футболист «Зенита» Малком стал блондином

Петербургский дневник 00:35
Общество

Китайского ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Политическая Экспертиза 02:55
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия 11:09
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru 08:55
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать с «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.
RT на русском 11:35
Шоу-бизнес

Отец Греты Тунберг рассказал, как ради дочери стал веганом

Отец экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг рассказал «Би-би-си», что был вынужден стать веганом около четырех лет назад, когда его дочь перестала есть и общаться с другими людьми.
Взгляд.ру 10:25
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru 05:57
Хоккей

Молодёжная сборная России по хоккею проиграла американцам

Счёт матча был открыт только во втором периоде. Американцы совершали активные атакующие действия.
Открытый Нижний 02:39
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости 10:34
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Гаджеты

Huawei Mate 30 установил рекорд продаж без сервисов Google

Компания Huawei смогла установить рекорд продаж смартфона Mate 30, несмотря на внешние преграды.
Актуальные Новости 10:51
Происшествия

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона.
ТАСС 08:24
Единоборства

Емельяненко рассказал о подготовке к бою с Кадыровым

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о подготовке к возможному бою против главы Чечни Рамзана Кадырова, передает «Пятый канал».
ProstoProSport 07:05
Политика

Посол США указала Путину на виновников начала Второй мировой войны

Американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина о после Польши времен 1930-х годов, заявила, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитер и лидер СССР Иосиф Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, жертвой которой стала Польша.
РБК 11:18
Авто

Компания BMW откажется от супердизеля

Компания BMW решила отказаться от флагманского дизельного двигателя B57D30S0 объёмом три литра и мощностью 400 л.с. (760 Нм крутящего момента).
Журнал Авто.ру 11:39
Армия и оружие

В Донбассе посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) посчитали сбежавших с боевых позиций украинцев.
Lenta.ru 08:42
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Шоу-бизнес

Бузова улетела в Куршевель на Новый год вместе с Манукяном

Телезвезда Ольга Бузова улетела в новогодний отпуск вместе с рэп-исполнителем Давидом Манукяном.
News.ru вчера в 08:00
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa вчера в 10:25
Происшествия

В Подмосковье двухлетнего ребенка нашли раздетым под балконом на улице

Как сообщает ТАСС, его нашли под балконом квартиры одного из жилых домов, он был раздет.
Росбалт 01:24
Политика

Пушков сравнил позицию Украины по газу с «домиком Ниф-Нифа»

Сенатор Алексей Пушков назвал слабыми аргументы МИД Украины о "газовой зависимости" от России.
РИА Новости 10:20
Происшествия

КамАЗ сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

Российская газета 09:38
Происшествия

Bek Air назвала предварительную причину кренов самолета перед падением

Самолет авиакомпании Bek Air перед падением несколько раз кренился в воздухе, причиной этого мог быть спутный след от взлетевшего перед ним борта.
ТАСС 03:50
Политика

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
RT на русском 11:25
Происшествия

Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

Защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста

Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Lisa.ru 04:15
Здоровье

Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения детской областной больницы

Politbook.ru 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное