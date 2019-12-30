Два гражданина Украины задержаны при попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ. "Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении.

с чего всё началось

"Крымскими пограничниками задержаны двое граждан из сопредельного государства, попытавшихся ночью обойти пункт пропуска", - говорится в сообщении. "Оба гражданина Украины имеют криминальное прошлое и на территории Республики Крым перебивались случайными заработками", - подчеркнули в ведомстве.

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

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