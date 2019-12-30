Политика

Газета.RuГазета.RuГраницу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что украинцы пытались обойти проверочный пункт.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Два украинца пытались покинуть Крым в обход пунктов пропуска

ИА Крыминформ09:04

В Крыму двух украинцев задержали при попытке пересечь границу

РИА Новости09:58

Два украинца пытались попасть в Крым мимо пункта пропуска

КП - Крым09:16

В Крыму задержали двоих украинцев за попытку прокрасться через границу

РИА Новости Крым10:17

В Крыму задержали украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу

ТК Звезда10:22

Два украинца попытались ночью пересечь границу в Крыму

RT на русском10:08

В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Российская газета09:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Наука

Мучные черви едят пластмассу безопасно

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Наука и жизнь вчера в 23:10
Политика

«Газпром» подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа.
ТАСС 08:02
Футбол

«Ювентус» хочет подписать нападающего «Аталанты»

«Ювентус» нацелился на нападающего «Аталанты» Деяна Кулушевски. Туринский клуб хочет подписать с футболистом контракт до 2024 года.
Soccer.ru 14:20
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали в больницу

Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Живая Кубань вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина мира опубликовала видео без бюстгальтера

В Instagram 23-летней американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которая ранее была признана самой красивой женщиной мира, появился видеоролик, где она предстала на отдыхе в белых плавках, синей расстегнутой рубашке и без бюстгальтера.
Московский Комсомолец 13:05
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Шоу-бизнес

Бойфрендом Ольги Орловой оказался 50-летний бизнесмен

Телеведущая хранит личную жизнь за семью печатями. Но сегодня стало известно, что Ольга Орлова не одинока.
StarHit.ru 05:30
Политика

Владимир Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в поздравления Владимира Путина с Новым годом вошли не все лидеры.
Военное дело 06:31
Политика

Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 29 декабря обсудили усилия по поддержанию режима контроля над вооружениями.
RT на русском 11:25
Политика

Россия и Украина подписали документы по газовому транзиту

21 декабря Киев и Москва согласовали параметры нового контракта на транзит газа через Украину и договорились о полном урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам.
Коммерсантъ 16:27
Хоккей

Американцы вырвали победу у сборной Чехии в овертайме на МЧМ

Сборная США добилась победы над командой Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Sportbox.RU 15:53
Общество

Россия хочет ограничить поставки цитрусовых из Китая

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт цитрусовых с территории Китая. об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 12:44
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц.
RT на русском 28 декабря в 09:20
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 09:31
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Общество

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ru 07:14
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Спорт

AIPS признала Месси лучшим спортсменом года

RT на русском 12:59
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия вчера в 10:16
Общество

ВЦИОМ: 51% россиян уверены в завтрашнем дне

Среди россиян, которым исполнилось 18 лет, каждый второй (51%) уверен в завтрашнем дне, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Телеканал 360° 13:14
Наука

Ученые нашли способ предсказать скорую смерть

Научные сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (Соединенные Штаты Америки) рассказали о методе, способном предсказать смерть в течении одного-трех лет у людей, страдающих сердечной недостаточностью с не требующей госпитализацией.
Ugpressa.ru 07:11
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Футбол

Игрок «Зенита» Малком стал блондином

Малком играет в петербургском футбольном клубе с августа 2019 года.
Телеканал Санкт-Петербург 01:50
Здоровье

Диетолог рассказала о способах ускорения обмена веществ и похудения

Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
Ugpressa.ru 06:57
Экономика

Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
РБК 06:00
Шоу-бизнес

Петр Чернышев показал годовалую дочку Анастасии Заворотнюк

После окончания премьерного показа ледового шоу "Спящая красавица" фигурист и постановщик Петр Чернышев показал зрителям годовалую дочку Милу.
Накануне.Ru 28 декабря в 05:59
Наука

Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей

Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
N+1 15:00
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова вышла замуж за баскетболиста

Отношения Марины Григорьевой-Апполоновой с игроком подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Андреем Зубковым перешли на новый уровень.
Lisa.ru 04:15
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
RT на русском 10:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное