Общество

КП - КрымКП - КрымВ Крыму коронавирусом впервые заболела беременная

Напомним, второй роддом в Симферополе Минздрав определил в качестве особого госпиталя для рожениц, зараженных коронавирусом. Привозить туда женщин планируют со всего Крыма, а также из города Севастополя.
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Беременная женщина в Крыму заразилась коронавирусом

Крым 2403:38

В Крыму коронавирусом заразилась беременная женщина

РИА Новости Крым03:21

Три новых случая коронавируса подтверждено в Крыму

Форпост Севастополь03:04

COVID-19 обнаружен еще у трех человек в Крыму

ИА Крыминформ03:01

В Крыму подтвердили три новых случая коронавируса, из них — беременная женщина в Керчи

Севастополь.ру03:00

Беременную с коронавирусом перевели из Керчи в столичный роддом №2

КИА03:28

В Республике Крым зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом

Новый Севастополь03:18
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Происшествия

В Москве полиция обстреляла автомобиль нарушителя изоляции

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Происшествия

В Томской области умер первый пациент с коронавирусом

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Восемь новых случаев заражения СOVID-19 выявлено в Карелии

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