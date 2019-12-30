Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

Крымские пограничники на границе полуострова с соседним государством задержали двух граждан Украины с криминальным прошлым, которые пытались попасть в Россию минуя пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
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Два украинца пытались покинуть Крым в обход пунктов пропуска

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В Крыму на границе задержали двух украинцев с криминальным прошлым

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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Близнюк родился 12 апреля 1928 года. Работал в ОКБ им. Туполева, где, в частности, руководил работами по созданию бомбардировщика Ту-160.
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Переговоры между "Газпромом" и украинскими компаниями по газу в Вене завершились, но контракт о транзите газа не могут подписать из-за проблем со Словакией, передает в понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.
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"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
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Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
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Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге

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Автомобили, которые покинули Россию в 2019 году

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Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
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В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

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В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В 2020 году появится новый смартфон iPhone SE 2 от Apple, который станет преемником iPhone SE.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, уже опубликованы фотографии нового смартфона.
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