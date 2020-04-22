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Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
Кинешемец.RU
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В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следов насильственной смерти на теле господина Ошарина не обнаружено.В источнике
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С чего всё начиналось
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Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС 07:46
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Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

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