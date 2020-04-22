Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следов насильственной смерти на теле господина Ошарина не обнаружено.В источнике
С чего всё начиналось
Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Аргументы неделi. Крым 07:59