Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

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В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следов насильственной смерти на теле господина Ошарина не обнаружено.