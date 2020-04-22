Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. С конца марта чиновник считался пропавшим без вести и не выходил на связь с близкими.
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Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАСС08:30

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Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

ТАСС08:30

Причиной смерти замглавы московского Депкульта Ошарина стало самоубийство – СМИ

Общественная служба новостей09:08

Замглавы департамента культуры Москвы нашли мертвым в Крыму

БИЗНЕС Online07:53

Леонид Ошарин мог пролежать в ванной больше 10 дней — СМИ

Телеканал 360°09:55

Покончил с собой после ссоры? О последних часах жизни Леонида Ошарина рассказали источники

Царьград09:31

Названа возможная причина смерти замглавы департамента культуры Москвы

РИА Новости09:18

Стали известны подробности гибели замглавы департамента культуры Москвы

Московский Комсомолец08:24
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Газета.Ru 05:35
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
8,4K
Общество

Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом

Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Политика

Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал еще одно поручение по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 09:16
7
Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
1,3K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,3K
Здоровье

В Бергамо оценили работу российских военных медиков

Врач рассказал, что из полевого госпиталя в Бергамо были выписаны 29 человек из 70.
Деловое.ТВ 04:01
56
Здоровье

В Ростовской области зарегистрировано почти 400 больных коронавирусом

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10:35 22 апреля в Ростовской области зарегистрировано 52 новых больных коронавирусом.
Правительство Ростовской области 03:36
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Армия и оружие

Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем

Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
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Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
73
Общество

В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:41
7
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
477
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
REGNUM 09:38
10
Технологии

Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли

Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
РБК 06:50
Экономика

Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

Государственный комитет по имуществу Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 09:51
Общество

В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом

В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
Европейско-Азиатские новости 09:27
131
Футбол

ВОЗ рекомендовала УЕФА не проводить турниры до конца 2021 года

ВОЗ выступила с рекомендацией для УЕФА приостановить все турниры до конца следующего года.
ProstoProSport 05:46
2
Происшествия

В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского

В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
15
Технологии

Враг внутри: вибрации корпусного вентилятора в ПК позволяют красть данные

3DNews 05:23
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,1K
Кино

Премьера мультфильма «Скуби-Ду» пройдёт сразу в онлайн-кинотеатрах

Лос-Анджелес, США, 22 апреля 2020, 03:32 — REGNUM Премьера нового полнометражного анимационного фильма «Скуби-Ду» состоится прямо в сети.
REGNUM вчера в 20:32
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,1K
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения

21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
Телеканал 360° вчера в 08:16
3
Общество

«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса

Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Общество

В России массовое тестирование на антитела к коронавирусу начнут в мае

Частные лаборатории предполагают уже в мае начать тестирование всех желающих на антитела к коронавирусу Covid-19.
Татар-информ вчера в 23:42
557
Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
599
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
60
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
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