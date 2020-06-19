Общество
ТАССВ Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. Об этом в пятницу сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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Разработчики остались довольны продажами Persona 4 Golden в Steam
Ранее Persona 4 Golden заняла четвертое место в недельном топе продаж магазина Steam.
CyberSport.ru 03:50
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Армия и оружие
Вооруженное столкновение произошло на границе Индии и Китая
По данным индийской газеты The Hindustan Times, в результате перестрелки в восточной части индийской области Ладакх в гималайском регионе погибли два десятка индийских военнослужащих.
Эхо Москвы 16 июня в 18:05
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».
Lenta.ru 10:44
Политика
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
Известия 08:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Интернет
В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств
Сразу несколько сервисов знакомств стали источником очередной утечки данных пользователей.
МонаВиста 16 июня в 10:47
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Футбол
На игру с «Сочи» у «Ростова» выйдет молодежный состав
Кубань-Информ 10:15
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
Транспорт
В РЖД сообщили о восстановлении сообщения с Мурманском
1 июня железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано из-за обрушения моста через реку Кола, которая в результате паводка подмыла опоры сооружения.
РБК 12:18
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Публикации гласили, что Маск закрутил роман с актрисой Эмбер Херд еще во времена ее недолгого брака с Джонни Деппом.
Московский Комсомолец вчера в 14:29
Наука
В Антарктиде нашли яйцо доисторического морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Политика
Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
РБК 11:44
Общество
В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Общество
ВОЗ: мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса
Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса.
ТАСС 11:16
Футбол
Сегодня «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед»
ГЛАС.RU вчера в 23:14
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12