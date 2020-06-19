Общество

ТАССТАССВ Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. Об этом в пятницу сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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В Крыму открыли крупные запасы подземных пресных вод

Московский Комсомолец07:28

В Крыму обнаружены большие объемы подземных пресных вод

Газета.Ru08:58

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС08:58

Ученые нашли большой запас подземных пресных вод в Крыму

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В Крымских горах нашли большой запас пресной воды

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В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

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Разработанный в Севастополе «геотомограф» позволил обнаружить большие запасы воды в Крыму

Вести Севастополя06:10
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Футбол

Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».
News.ru 10:47
Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
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Интернет

Google запустила аналог Pinterest на базе искусственного интеллекта

Сервис будет работать на основе Google Поиска и технологий машинного обучения — чем больше материалов сохранит пользователь, тем более релевантным будет предложенный контент.
Adindex.ru 08:49
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Финансы

Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Шоу-бизнес

Газманова назвали «преступником» за идеальное тело в 68 лет

На кадрах загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах. При этом телу музыканта позавидовал бы и молодой мужчина.
Народные новости 07:31
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Происшествия

Полиция проверяет сообщение о стрельбе на севере Москвы

Полиция выехала на Бескудниковский бульвар для проверки информации о стрельбе.
ТАСС 10:19
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
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Наука

Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты

Ученые считают, что этот человек родился либо от союза брата и сестры, либо от союза родителя и своего отпрыска.
Популярная механика вчера в 06:37
Футбол

В «Сочи» ответили на призыв сыграть с «Ростовом» молодёжью

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на призывы выставить на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» состав 2003 года рождения.
Чемпионат 10:01
Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой

Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru 02:43
4
Общество

В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Деловое.ТВ 08:16
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Политика

Евросоюз призвал Белоруссию освободить конкурента Лукашенко на выборах

Евросоюз призывает власти Белоруссии освободить бывшего председателя Белгазпромбанка и претендента на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые были задержаны 18 июня и сейчас находятся в СИЗО КГБ республики.
Коммерсантъ 08:53
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Происшествия

Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи

Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Шоу-бизнес

Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

Gazeta.SPb вчера в 23:18
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Политика

Пашинян назвал основные препятствия для карабахского урегулирования

Без полноценного участия властей Нагорного Карабаха не может быть существенного прогресса в переговорах по урегулированию карабахского конфликта.
Sputnik Армения 07:52
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Игры

The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4

Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Политика

Путин рассказал о подарках от своих внуков

Президент России Владимир Путин хранит подарки от своих внуков в комнате отдыха.
ФАН 10:32
Происшествия

В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей

Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике.
РБК 08:59
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
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Общество

В Воронежской области продлён режим безопасного поведения

Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
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