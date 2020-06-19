Общество
Lenta.ruВ Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Общество
Куйвашев разрешил продавать алкоголь после семи вечера
В пятницу, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решении о снятии ряда ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08:47
Общество
Краснов назвал самые коррумпированные регионы России
Генпрокуратура России назвала самые коррумпированные регионы страны.
Народные новости 17 июня в 23:04
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
Наука
Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты
Компьютерные симуляции, осуществленные китайскими исследователями, показали, что смыв воды в туалете может создавать воздушные вихри, которые распространяют аэрозольную взвесь с частицами коронавируса.
Planet Today вчера в 02:49
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Общество
Девяностый этаж в небоскребе «Москва-Сити» купили за 1 млрд рублей
Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 14:01
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru вчера в 14:30
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Политика
Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Свободная Пресса 07:17
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival
Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили вчера в 07:13
Футбол
Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
RT на русском 16:47
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Футбол
Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»
Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
Евро-футбол.ру 05:06
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Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба
«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Наука
Создан каталог структурных вариаций генома человека
Ученые из Института Сенгера (Wellcome Sanger Institute) в Великобритании опубликовали каталог структурных вариаций генома по данным 911 человек из 54 популяций мира.
PCR.news 17 июня в 08:45
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс 06:21
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Футбол
Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»
Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Футбол
Снят запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном
В Грозный приезжала комиссия, и руководство УЕФА постановило, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА.
Metaratings вчера в 08:33
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Футбол
ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона
ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 05:54
Политика
США нашли для себя альтернативу ВОЗ
Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48