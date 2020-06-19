Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму нашли большие запасы пресной воды

Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

В Крыму обнаружили огромные запасы пресной воды

Газета.Ru14:28

Разработанный в Севастополе «геотомограф» позволил обнаружить большие запасы воды в Крыму

Вести Севастополя06:10

В Крымских горах нашли большой запас пресной воды

Вести Крым09:38

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС08:58

Ученые нашли большой запас подземных пресных вод в Крыму

РИА Новости Крым08:34

В Крыму нашли большие запасы пресных вод

РИА Новости06:58

В горах Крыма учёные нашли подземные запасы пресной воды

Крым 2413:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 18:35, Ашберн
Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили

Телеканал Санкт-Петербург 15:09
3
Общество

Куйвашев разрешил продавать алкоголь после семи вечера

В пятницу, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решении о снятии ряда ограничений, введенных из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 08:47
74
Общество

Краснов назвал самые коррумпированные регионы России

Генпрокуратура России назвала самые коррумпированные регионы страны.
Народные новости 17 июня в 23:04
2,4K
Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23
7
Наука

Ученые рассказали о передаче коронавируса через общественные туалеты

Компьютерные симуляции, осуществленные китайскими исследователями, показали, что смыв воды в туалете может создавать воздушные вихри, которые распространяют аэрозольную взвесь с частицами коронавируса.
Planet Today вчера в 02:49
201
Наука

В Индийском океане зарождается новый континент

Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
3
Общество

Девяностый этаж в небоскребе «Москва-Сити» купили за 1 млрд рублей

Девяностый этаж башни "Восток" общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" продан за сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 14:01
6
Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
675
Игры

Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры

CyberSport.ru вчера в 14:30
1
Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
4
Политика

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Свободная Пресса 07:17
20
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции

Lenta.ru 13:58
729
Политика

Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны

Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
153
Политика

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
360
Авто

Kia анонсировала новый минивэн Kia Carnival

Предполагается, что Kia Carnival новой генерации будет базироваться на той же "тележке", что лежит в основе вседорожника Sorento последнего поколения, а под капотом минивэна для корейского рынка установят усовершенствованный турбодизель на 2,2 литра и новую бензиновую "турбочетверку" SmartStream объемом 2,5 литра, которая заменит нынешний "атмосферник" V6.
Новые автомобили вчера в 07:13
18
Футбол

Ерёменко рассказал, что его возмутило в матче «Сочи» — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
RT на русском 16:47
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
12
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
219
Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
36
Футбол

Карпин: «Без понятия, кто сыграет с „Сочи“, мы в „тюрьме“ сидим»

Еще раз повторяю: мы на карантине, в «тюрьме» сидим.
Евро-футбол.ру 05:06
Космос

Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба

«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Телеканал 360° вчера в 11:17
18
Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
20
Наука

Создан каталог структурных вариаций генома человека

Ученые из Института Сенгера (Wellcome Sanger Institute) в Великобритании опубликовали каталог структурных вариаций генома по данным 911 человек из 54 популяций мира.
PCR.news 17 июня в 08:45
Авто

Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап

Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс 06:21
7
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
498
Футбол

Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»

Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Футбол

Снят запрет на проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном

В Грозный приезжала комиссия, и руководство УЕФА постановило, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА.
Metaratings вчера в 08:33
Интернет

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
1
Футбол

ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона

ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 05:54
Политика

США нашли для себя альтернативу ВОЗ

Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.
REGNUM 17:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное