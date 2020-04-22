Происшествия
РИА НовостиВ Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".
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с чего всё началось
Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 08:30
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СК начал проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина
Москва 24вчера в 11:07
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Московский Комсомолецвчера в 12:45
Кем был и чем запомнился замглавы Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин
Вечерняя Москвавчера в 10:38
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Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
Риск отказов из-за "копеечных долгов" На практике у многих компаний годами числятся старые незначительные долги, которые могут помешать получить господдержку, сказал РБК партнер практики налоговых споров "МЭФ PKF" Александр Овеснов.
РБК 00:00
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Экономика
Выручка Mail.Ru Group по МСФО выросла в I квартале на 14,3%
Чистая прибыль сократилась на 22,2% до 2,203 миллиарда руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1% до 5,729 миллиарда руб.
Вести.Ru 03:02
Общество
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Авто
ГАЗ разрабатывает новый грузовик
Как отмечает сайт Wroom, грузовик будет иметь полную массу от 6,7 до 7,4 тонн, грузоподъемность которого составит не менее 4 тонн.
SpeedMe 21 апреля в 04:49
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском вчера в 13:39
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Экономика
Стали известны меры поддержки из третьего пакета антикризисных законов
Глава комиссии ГД, зампред комитета нижней палаты по экономической политике Дмитрий Сазонов рассказал, что речь идет о десятках новых мер, возможно, даже о сотне.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях лечения на горячую линию
Пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения на горячую линию.
Москва 24 03:16
Политика
Песков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 08:16
Единоборства
Хабиб оценил футбольные навыки Магомедшарипова
Газета.Ru вчера в 17:30
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Здоровье
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Армия и оружие
В Чечню ввели федеральные войска
Русская Планета 21 апреля в 03:10
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Кино
В США скончалась актриса Ширли Найт
Известия вчера в 18:28
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM вчера в 09:16
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Кино
Вышел первый тизер сериала «Грозный»
Inc-news.ru 01:38
Происшествия
В Челябинской области резко выросло число заражений коронавирусом
В Челябинской области число заразившихся COVID-19 за сутки увеличилось на треть.
Газета.Ru 03:16
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 39 человек
За минувшие сутки в Саратовской области выявили 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
ProBalakovo 02:38
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 21 апреля в 15:30
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07