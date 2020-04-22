Происшествия
РИА НовостиВ Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".
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с чего всё началось
Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 08:30
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