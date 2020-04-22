Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".
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с чего всё началось

Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 08:30

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СК начал проверку по факту смерти замглавы департамента культуры Москвы Ошарина

Москва 24вчера в 11:07

Пропавшего в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина нашли мертвым

ТАССвчера в 08:30

Кем был и чем запомнился замглавы Департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

Вечерняя Москвавчера в 10:38

Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму

Ёлдашвчера в 08:18

Смерть замглавы департамента культуры Москвы назвали самоубийством

РБКвчера в 09:14

«Странный суицид»: что столичный чиновник Ошарин делал в Крыму

РИА Новостивчера в 11:53

Замглавы московского депкультуры найден мертвым в Крыму

ТВ Центрвчера в 08:27
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Транспорт

РЖД изменили правила покупки билетов

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
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Общество

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, отреагировала на критику в свой адрес.
Lenta.ru вчера в 23:14
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Здоровье

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
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Футбол

Александр Соболев назвал главную цель в футболе

Форвард «Спартака» Александр Соболев назвал главную цель в футболе.
Чемпионат вчера в 23:10
Политика

Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Политика

Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский пытается спасти свой рейтинг.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
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Кино

СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»

Игромания.ру вчера в 16:25
Общество

Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
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Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Певица Слава набрала 5 кг и станцевала в трусах

В своём Instagram звезда российского шоу-бизнеса выложила новое видео. На ролике девушка танцует в нижнем белье.
Вестник вчера в 15:25
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Общество

Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
Известия вчера в 22:41
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Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
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Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29
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Экономика

Коронавирус. Областной бюджет не доберет 12 миллиардов рублей

В результате последствий коронавируса бюджет Саратовской области потеряет 12 млрд рублей -таков будет размер выпадающих доходов региональной казны.
Взгляд-инфо вчера в 11:27
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
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Общество

Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса в США

News.ru 20 апреля в 16:14
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru вчера в 06:01
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Здоровье

О разрушительной второй волне коронавируса предупредили в США

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд соотечественников, что вторая волна коронавируса может оказаться более серьезной, по сравнению с первой, пишет The Washington Post.
Live24 вчера в 01:40
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Экономика

Минфин внес в правительство проект постановления об ипотеке под 6,5%

Минфин внес в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%, направленный на улучшение жилищных условий граждан, сообщил «Ведомостям» представитель министерства.
Ведомости вчера в 11:49
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур вчера в 06:09
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Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 вчера в 14:01
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Здоровье

Неправильное промывание носа повышает риск заболеть коронавирусом

Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что слишком концентрированный солевой раствор только повредит слизистую оболочку носа и даст коронавирусу дополнительный шанс на проникновение в организм.
MedikForum.ru вчера в 19:17
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Авто

Объявлены цены на внедорожники Haval H5

Рамный внедорожник Great Wall Hover возвращается на наш рынок под именем Haval H5.
Авторевю вчера в 07:51
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Общество

В Москве умер врач, лечивший пациентов с коронавирусом

Почему медсестру с температурой не осмотрел врач Подробнее Погиб 56-летний заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский.
Православие и Мир вчера в 10:49
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Киберспорт

Valve прокомментировала утечку исходного кода CS:GO и Team Fortress 2

Исходный код игр CS:GO и Team Fortress 2 попал в открытый доступ 22 апреля 2020 года.
CyberSport.ru вчера в 23:02
Происшествия

На карантин закрыли подстанцию скорой помощи в Хабаровске

В Хабаровске на 14 дней приостановили работу Кировской подстанции скорой помощи, весь персонал направили в изоляцию.
Губерния 20 апреля в 01:48
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Экономика

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
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Общество

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине 4-5 километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
РИА Новости вчера в 22:06
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