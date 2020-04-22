Происшествия
РИА НовостиВ Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Ошарин мог покончить с собой, но суицид выглядит "странным".
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Тело главы департамента культуры Москвы нашли в Крыму через месяц. Главное
Телеканал 360°вчера в 12:08
Пропавший в Крыму московский чиновник найден. Он мёртв, заявил источник в органах
Царьградвчера в 07:57
Отдыхал на даче, потом резко сорвался в Крым: погибший Ошарин не планировал поездку на полуостров
Общественная служба новостейвчера в 10:27
Стали известны результаты первого осмотра тела замминистра культуры Москвы Ошарина
Московский Комсомолецвчера в 12:45
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Общество
В кабинете вице-премьера Пермского края проходит обыск
Рабочий кабинет первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина обыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого правительства.
РИА Новости 02:20
Энергетика
Нефть Brent выросла в цене на 12%
Июньские фьючерсы нефти WTI выросли в цене на $1,61 (11,68%), до $15,39 за баррель.
ИА Красная Весна 02:35
Здоровье
В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Челябинской области за одни сутки увеличилось на треть - диагноз подтвержден у 57 человек.
Российская газета 02:24
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Технологии
«ВКонтакте» займётся образованием школьников
В социальной сети появится вкладка «ВКонтакте-Образование», туда войдет прежде всего «верифицированный контент» — лекции, видеоуроки и учебники, одобренные Минпросвещения.
Sostav.ru вчера в 23:15
Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su вчера в 03:16
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией.
WomanHit.ru вчера в 11:23
Политика
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
В Севастополе за сутки никому не диагностировали коронавирус
В стационарах продолжают лечение 13 человек За сутки в Севастополе никому не диагностировали COVID-19.
SM News 21 апреля в 04:44
Политика
Блокировку российской резолюции в ООН сочли политизированным решением
Постпредство России ООН считает, что страны, которые не поддержали в Генассамблее ООН проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, проявили политизированный подход.
РЕН ТВ 00:55
Армия и оружие
Тоноян осмотрел армянские укрепления на границе с Азербайджаном - фото
Sputnik Армения 02:27
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Гаджеты
Apple выпустит большой iPhone SE
Apple выпустит новую версию iPhone SE с увеличенным экраном.
Lenta.ru 02:02
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21 апреля в 18:57
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Здоровье
Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения COVID-19
Российские ученые разрабатывают методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 02:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь
Больше всего, как показало исследование международного центра Romir совместно с компанией BCG, поступившие в распоряжение «Известий», сократились траты россиян на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).
Известия вчера в 22:41
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика
Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции отвергла возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.
Lenta.ru 02:08
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru вчера в 04:14
Космос
SpaceX запустила Falcon 9 с 60 спутниками
По данным компании, спутники были успешно развёрнуты на орбите. Ранее СМИ сообщали, что SpaceX перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками.
RT на русском вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета вчера в 05:36
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail.
РИА Новости вчера в 17:05