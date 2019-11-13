За пять лет нахождения в составе Российской Федерации в Крым приехали порядка 170 тысяч человек на постоянное жительство. Из них 50 тысяч приехали с Украины. Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации.

В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.

В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев

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