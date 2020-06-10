Политика

ИзвестияИзвестияВ Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. «Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — сказал экс-министр.
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В Крыму оценили совет Климкина отобрать полуостров

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В Крыму оценили совет Климкина «отобрать» полуостров

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В Крыму назвали совет Климкина «отобрать» полуостров глупым

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Экс-глава МИД Украины назвал способ вернуть Крым

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Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

RT на русскомвчера в 12:24
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Общество

Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
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Политика

В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе

"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Общество

В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба

RT на русском 02:30
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Общество

В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольной оружейной группировки

Газета.Ru 03:05
Здоровье

Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса

Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество

Глава Крыма назвал условия для въезда россиян на полуостров

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу.
Lenta.ru 03:24
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM вчера в 18:14
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
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Общество

Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты

В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
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Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
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Армия и оружие

Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35

EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
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Экономика

Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России

В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
Общество

Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику

Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня.
Известия 00:45
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Общество

Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц

Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition.
РБК 02:03
9
Общество

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

Российская газета 02:11
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня

Выздоровели с начала эпидемии 252,7 тыс. человек. Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195.
РБК 01:10
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Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Полузащитник сборной Японии может перейти в ФК «Ростов»

Донской клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото. Полузащитник сборной Японии может стать игроком клуба «Ростов».
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Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
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Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
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В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

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Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM вчера в 05:53
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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