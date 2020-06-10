Политика
ИзвестияВ Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. «Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст», — сказал экс-министр.
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Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Политика
В Киеве рассказали о планах по участию переселенцев в контактной группе
"Украинская сторона проинформировала участников консультаций, что советники украинской делегации - представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины - будут принимать участие в работе групп ТКГ (трехсторонней контактной группы - ред.) и в формате ТКГ на постоянной основе", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:23
Общество
В Миннесоте протестующие свалили статую Христофора Колумба
RT на русском 02:30
Общество
В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса
Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество
Глава Крыма назвал условия для въезда россиян на полуостров
Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскрыл условия для въезда россиян на полуостров после снятия ограничений по коронавирусу.
Lenta.ru 03:24
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Происшествия
В Петербурге автомобиль наехал на остановку
Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека.
REGNUM вчера в 18:14
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер 09 июня в 03:20
Общество
Министр образования пригрозил аннулировать выданные школьные аттестаты
В конце мая ученики старших классов закончили учебный год, а в начале июня школы начали выдавать своим выпускникам аттестаты.
Обнинск.Name 09 июня в 11:55
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Армия и оружие
Летчик-испытатель сообщил о перспективном вооружении для МиГ-35
EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС Российский летчик-испытатель Дмитрий Селиванов рассказал, что на новейшем российском истребителе МиГ-35 уже испытали практически все виды вооружений, однако есть перспективные образцы вооружения, которые пока не готовы к применению в полетах.
РЕН ТВ вчера в 03:34
Экономика
Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России
В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
Общество
Финляндия с 14 июня разрешит гражданам путешествия в Прибалтику
Правительство Финляндии обновит рекомендации по зарубежным поездкам граждан и разрешит туризм со странами Балтии, Исландией, Данией и Норвегией с 14 июня.
Известия 00:45
Общество
Amazon закрыла полиции США доступ к технологии распознавания лиц
Компания Amazon ввела мораторий на использование полицией США технологии распознавания лиц Amazon Rekognition.
РБК 02:03
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня
Выздоровели с начала эпидемии 252,7 тыс. человек. Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195.
РБК 01:10
Общество
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Футбол
Полузащитник сборной Японии может перейти в ФК «Ростов»
Донской клуб рассматривает кандидатуру Кенто Хасимото. Полузащитник сборной Японии может стать игроком клуба «Ростов».
Donday.ru 00:48
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
REGNUM вчера в 05:53
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36