Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Политика Российских дипломатов высылают из Германии Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.

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Общество ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.

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