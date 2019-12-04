Политика

ИзвестияИзвестияВ Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Читать в источнике
Комментировать259

Подробнее о событии

Аксенов поблагодарил Казахстан за честную позицию по статусу Крыма

Интерфакс - Россия09:30

В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове

РИА Новости09:29

Президент Казахстана отказался считать возвращение Крыма в Россию «аннексией»

ИА Крыминформ05:16

Аксенов отреагировал на заявление президента Казахстана по Крыму

РИА Новости Крым09:44

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

RT на русском04:52

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Коммерсантъ04:23

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

ТАСС04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика

Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 09:25
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

RT на русском 08:27
Политика

Российских дипломатов высылают из Германии

Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Примечания 10:13
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Политика

В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
Известия 10:15
Культура

Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Актуальные Новости 00:19
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Культура

Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»

Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Российская газета вчера в 04:01
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Общество

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Газета.Ru 04:55
Шоу-бизнес

Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске

Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти.
Lenta.ru 10:47
Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Экономика

Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»

Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
РБК 08:37
Космос

Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили

Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие

В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики

Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Взгляд.ру 08:47
Экономика

Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов

Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Деловая газета. Юг 08:28
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Газета.Ru вчера в 16:22
Политика

СБУ задержала члена севастопольского отделения «Единой России»

Крым 24 вчера в 12:50
Общество

Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам.
Российская газета вчера в 22:03
Экономика

«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
RT на русском 10:45
Кино

Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»

Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Cyber.sports.ru 07:19
Шоу-бизнес

«Давай поженимся» планируют закрыть после Нового года

ФАН 02:53
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Политика

Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США

Позиция США по действиям в рамках НАТО заставляет остальных членов альянса задуматься о пересмотре его системы равновесия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Взгляд.ру 10:42
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Армия и оружие

Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
Интерфакс 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное