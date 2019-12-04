Политика
ИзвестияВ Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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Политика
Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»
Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Политика
Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Политика
Российских дипломатов высылают из Германии
Берлин объявил двух российских дипломатов персонами нон грата. В течение недели они должны покинуть Германию.
Экономика
Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин
Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
Культура
Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»
СМИ утверждают, что проект покидают многие артисты, однако исполнитель одной из главных ролей не планирует отказываться от участия в сериале.
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Культура
Объявлены лауреаты премии зрителей «Звезда театрала»
Объявлены новые лауреаты премии "Звезда Театрала" - российской театральной награды, победителей которой определяют зрители путем народного интернет-голосования.
Кино
Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о домашнем насилии.
Шоу-бизнес
Телеведущий Шепелев рассказал о новой возлюбленной после Фриске
Шепелев состоял в гражданском браке с певицей Жанной Фриске с 2012 года до ее смерти.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Экономика
Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»
Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
Космос
Первый запуск американского корабля Starliner к МКС отложили
Первый запуск к Международной космической станции (МКС) американского корабля Starliner без экипажа, планировавшийся на 17 декабря, отложен на двое суток из-за проблем с ракетой-носителем Atlas-5, сообщила компания United Launch Alliance.
Армия и оружие
В НАТО утвердили планы по безопасности Польши и Прибалтики
Главы стран и правительств НАТО утвердили планы по военной безопасности Польши и Прибалтики, об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам саммита организации.
Экономика
Проект канатного метро в Краснодаре получит 400 тыс. долларов
Новый банк развития (НБР) БРИКС предоставит России техническую помощь в размере 400 тыс. долларов США для реализации проекта создания канатного метро в Краснодаре.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Политика
СБУ задержала члена севастопольского отделения «Единой России»
Общество
Врач назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетологи рекомендуют найти более полезную для ЖКТ альтернативу привычным блюдам.
Экономика
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года.
Кино
Генри Кавилл показал сцену сражения из сериала «Ведьмак»
Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Политика
Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США
Позиция США по действиям в рамках НАТО заставляет остальных членов альянса задуматься о пересмотре его системы равновесия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Армия и оружие
Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.