с чего всё началось

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Армия и оружие В ДНР заявили о гибели двух готовивших диверсию сотрудников СБУ Двое сотрудников службы безопасности Украины погибли на линии соприкосновения в Донбассе при подготовке диверсии, сообщил в среду на брифинге пресс-секретарь министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной милиции Михаил Попов.

Политика Германия вышлет двух российских дипломатов 1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.

Экономика Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год Главным предметом финансирования в ближайшие три года станут национальные проекты Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020 год, а также на плановый период 2021-2022 годов.

Политика СБУ проводит обыски в офисе Медведчука Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.