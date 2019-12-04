Политика
ИзвестияВ Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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с чего всё началось
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.РИА Новости08:12
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