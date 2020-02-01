Политика

Газета.RuГазета.RuВ Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
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с чего всё началось
Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Юрий Аристов сообщил
 корреспонденту «Радио Свобода», что депутаты обсуждают идею продажи воды в Россию в целях пополнения украинского бюджета.
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