с чего всё началось

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

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Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Общество В Роспотребнадзоре поручили усилить меры дезинфекции в регионах Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить меры дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

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Экономика Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.

Происшествия Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.

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Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.