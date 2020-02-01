Политика
Газета.RuВ Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
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Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Общество
В Роспотребнадзоре поручили усилить меры дезинфекции в регионах
Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить меры дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Эмилиано Ригони из «Сампдории»
Пресс-служба «Зенита» объявила о досрочном возвращении аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, который первую часть сезона провел в аренде в «Сампдории».
Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Общество
Видео падения метеорита на Урале появилось в Сети
В Ирбитском районе Свердловской области в объектив видеокамеры попало падение метеора.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай
Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
Общество
Что ждет россиян в феврале 2020 года
1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Политика
Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Футбол
Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Тиролем» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с австрийским "Тиролем" в контрольном матче на сборе в Испании.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Киберспорт
Рейтинг игры Warcraft 3: Reforged на Metacritic опустился ниже 1.0
Рейтинг популярной игры Warcraft 3: Reforged, адаптированной для на Metacritic, достиг критического минимума.
Политика
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества
Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ
1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.