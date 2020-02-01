Политика
Газета.RuВ Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
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Хоккей
Посол США в России назвал Овечкина лучшим хоккеистом в мире
Политика
Фактор санкций делает бессмысленными все предложения Помпео к Белоруссии
Американцы зондируют белорусское направление Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой заявил, что американцы готовы на сто процентов обеспечить потребности белорусов в нефти.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Экономика
Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях
Банк "Ренессанс Кредит" повысил ставки по вкладам в рублях на 0, 2 — 0,4 процентного пункта.
Шоу-бизнес
Беременная Саша Черно подала документы на развод
Черно призналась подписчикам, что уже подала заявление на расторжение брака.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения
Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
Футбол
Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» покрасил волосы в розовый цвет.
Космос
Физики: Жизнь могла быть перенесена с древней Земли в другие планетные системы
Пара физиков из Гарвардского университета, США, предложила новый сценарий распространения жизни во Вселенной.
Шоу-бизнес
В рождении сына от мужа Веры Глаголевой призналась Светлана Хоркина
Роман между Шубским и Хоркиной завязался весной 1997 года.
Общество
Работы на рухнувшем спорткомплексе сняли на экшн-камеру высотника
Действия высотного рабочего на крыше рухнувшего спортивно-концертного комплекса «Петербургский» были засняты на экшн-камеру, установленную на его каске.
Здоровье
В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
Политика
Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Здоровье
Специалисты рассказали о вреде кокосового масла
Специалисты оценили уровень холестерина, триглицеридов и другие показатели.
Футбол
Смолов остался в запасе «Сельты» на матч с «Валенсией»
Российский форвард Федор Смолов, перешедший в "Сельту" на правах аренды, начнет матч на скамейке запасных.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
Больная раком актриса Александра Яковлева перестала выходить на связь
Футбол
«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Партизаном»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч с белградским «Партизаном» в рамках предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Происшествия
Неизвестный бросил на территорию храма в Петербурге горящий предмет
Неизвестный бросил на территорию церкви в Санкт-Петербурге на Искровском проспекте горящий предмет, в результате была закопчена стена церкви, пожара удалось избежать, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Общество
ВОЗ признала посылки из Китая безопасными
Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Шоу-бизнес
«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов
Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.