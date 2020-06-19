с чего всё началось

Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. Об этом в пятницу сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).

Политика В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 323

Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 24

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 4

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 3K

Политика Власти решили отменить Восточный экономический форум в 2020 году Об отмене Восточного экономического форума, запланированного на 2-5 сентября, РБК рассказали источник, близкий к одному из партнеров форума, и два участника мероприятия.

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Политика Задержанный соперник Лукашенко собрал рекордное число подписей Задержанный по делу Белгазпромбанка главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах Виктор Бабарико собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. 1

Общество Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела. 70

Общество Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Политика Александр Лукашенко рассказал о желающих «сломать» Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал официальное заявление, в котором сообщил о том, что страну пытаются просто «сломать».

Игры Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4 Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age. 2

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Общество В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.

Футбол Второй тест Попова на коронавирус оказался отрицательным В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Попов принял участие в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.