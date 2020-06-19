Общество
ТАССВ Крыму обнаружили большие запасы подземной пресной воды
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. Об этом в пятницу сообщается на сайте Севастопольского государственного университета (СевГУ).
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с чего всё началось
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).Lenta.ru08:57
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ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
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Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
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Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
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Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
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Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
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Задержанный по делу Белгазпромбанка главный соперник Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах Виктор Бабарико собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства.
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Недавно блондинка показала трудовой энтузиазм наследницы.
Bimru.ru 01:17
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Общество
Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
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Общество
Мурашко назвал число пациентов больниц во время пандемии
Более полумиллиона пациентов прошли через госпитальную сеть России в период пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 08:59
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал официальное заявление, в котором сообщил о том, что страну пытаются просто «сломать».
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Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
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Политика
Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит».
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Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
Политика
Путин заявил, что Россия достойно ответила на угрозу коронавируса
Россия достойно ответила на угрозу эпидемии коронавирусной инфекции.
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В РСТ оценили возможность открытия границ для россиян в июле
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев прокомментировал вероятность открытия границ для россиян в июле.
RT на русском 08:44
Футбол
Второй тест Попова на коронавирус оказался отрицательным
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Попов принял участие в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Vprognoze.ru 07:20
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
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Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21