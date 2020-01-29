Политика
Газета.RuВ Крыму объяснили новые санкции смутой в ЕС
Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь признаком царившей там смуты. Об этом сказал РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
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с чего всё началось
Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.РИА Новостивчера в 23:50
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