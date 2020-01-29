Политика

Газета.RuГазета.RuВ Крыму объяснили новые санкции смутой в ЕС

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь признаком царившей там смуты. Об этом сказал РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
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В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.
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Общество

«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
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Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

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Следствие продолжает работу по делу журналиста Ивана Голунова.
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Политика

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В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине

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Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Политика

Мишустин назначил Голикову главой оперативного штаба по коронавирусу

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил замглавы правительства Татьяну Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
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Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой

Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
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Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
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Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
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Джемилев рассказал свое видение жизни в Крыму

Бывший лидер запрещенного в Российской Федерации меджлиса* Мустафа Джемилев рассказал о том, что, по его мнению, происходит в Крыму.
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Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
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Убийство ростовского депутата с женой могло быть местью за отца

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Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
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Подкалиберные снаряды научились перехватывать

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В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском вчера в 10:57
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Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
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Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
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Смартфоны Huawei и Honor обновят до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
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