Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.

с чего всё началось

Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. В частности, под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

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