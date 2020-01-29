Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. В частности, под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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с чего всё началось

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.
РИА Новостивчера в 23:50

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В Крыму объяснили новые санкции смутой в ЕС

Газета.Ru00:54

В Крыму прокомментировали новые санкции ЕС

RT на русском00:00

Крымский депутат назвал санкции ЕС «политической ширмой»

Московский Комсомолец00:26

В Крыму объяснили причину введения новых санкций Евросоюзом

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Смута в Евросоюзе: в Крыму объяснили расширение санкционного списка

REGNUM00:07

«Евросоюз давно не един»: в Крыму объяснили суть новых санкций

РИА Новости Крым00:43

В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

РИА Новостивчера в 23:50
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Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Культура

Вечер памяти Николая Караченцова прошел в «Ленкоме»

В «Ленкоме» прошел вечер памяти Николая Караченцова, посвященный 75-летию артиста.
Вечерняя Москва вчера в 13:40
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
ТАСС вчера в 06:50
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
REGNUM 02:22
Здоровье

В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за 18 лет

С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Medvestnik.ru вчера в 09:38
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Общество

Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

Российская газета 01:16
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Футбол

«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»

В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес

Кудрявцева послала Боярского за критику позднего материнства

48-летняя Лера Кудрявцева послала Михаила Боярского за критику тех, кто заводит детей в зрелом возрасте.
Рамблер 01:37
Авто

SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon

Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
CarsWeek.ru вчера в 14:09
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Здоровье

В двух школах в Челябинске объявили карантин по гриппу и ОРВИ

ТАСС 00:51
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Хоккей

«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

RT на русском вчера в 00:14
Происшествия

Экс-глава Удмуртии Соловьев заявил о своей невиновности

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
ИжевскИнфо.РУ 01:55
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Финансы

Россия сократила расчеты в долларах со странами БРИКС более чем на 30%

Доля американской валюты в расчетах между Россией и странами БРИКС сократилась с 79,9% до 50,4%, или на $17,45 млрд только за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:06
Армия и оружие

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе

Политика Сегодня вчера в 09:59
Спорт

Code Vein получила первое из трёх крупных дополнений

Компания Bandai Namco Entertainment без предварительного объявления выпустила Hellfire Knight — первое из трёх крупных дополнений к своему ролевому экшену Code Vein.
3DNews 01:58
Общество

Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Известия вчера в 20:39
Футбол

Компания «РЖД» не планирует продавать «Локомотив»

Замглавы ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Андрей Старков рассказал о том, планирует ли холдинг продавать футбольный клуб «Локомотив».
Metaratings вчера в 10:26
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Piter.tv 00:48
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Политика

В Екатеринбурге обсуждают поправки в Конституцию России

В Екатеринбурге начал свою работу экспертный круглый стол по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
REGNUM 02:25
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