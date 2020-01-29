Политика
РИА НовостиВ Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе
Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году. В частности, под ограничения попали председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, глава совета министров региона Юрий Гоцанюк и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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с чего всё началось
Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.РИА Новостивчера в 23:50
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Авто
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Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
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Финансы
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Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
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Политика
В Екатеринбурге обсуждают поправки в Конституцию России
В Екатеринбурге начал свою работу экспертный круглый стол по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.